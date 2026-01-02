Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του- Τραγικό τέλος για 50χρονο ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ανδραβίδα η τραγική είδηση που σημάδεψε την πρώτη ημέρα του νέου έτους.

Ένας άνδρας 50 ετών βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού, από τον αδελφό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του patrisnews.gr ο 50χρονος δεν άντεξε το βάρος της ανείπωτης απώλειας που κουβαλούσε τους τελευταίους μήνες.

Ο χαμός του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα είχε διαλύσει τον ψυχικό του κόσμο, αφήνοντάς τον βυθισμένο σε μια βαθιά και σιωπηλή θλίψη.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν πατέρα συντετριμμένο, που από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και χειρίζονται την υπόθεση, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ένα ακόμη ανθρώπινο δράμα.