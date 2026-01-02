Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του- Τραγικό τέλος για 50χρονο ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γι...

Ο χαμός του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα είχε διαλύσει τον ψυχικό του κόσμο

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ανδραβίδα η τραγική είδηση που σημάδεψε την πρώτη ημέρα του νέου έτους.

Ένας άνδρας 50 ετών βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού, από τον αδελφό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του patrisnews.gr ο 50χρονος δεν άντεξε το βάρος της ανείπωτης απώλειας που κουβαλούσε τους τελευταίους μήνες.

Ο χαμός του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα είχε διαλύσει τον ψυχικό του κόσμο, αφήνοντάς τον βυθισμένο σε μια βαθιά και σιωπηλή θλίψη.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν πατέρα συντετριμμένο, που από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και χειρίζονται την υπόθεση, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ένα ακόμη ανθρώπινο δράμα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Καταγγελία για επίθεση σε 12χρονο από 19χρονο μέσα σε κατάστημα

Λαμία: Πέθανε το αφεντικό του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι

Πάτρα: Επιδότηση ενοικίου- συγκατοίκησης στους πληγέντες από τις φωτιές του Αυγούστου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ανδραβίδα Αυτοκτονία

Ειδήσεις