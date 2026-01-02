Πάτρα: Επιδότηση ενοικίου- συγκατοίκησης στους πληγέντες από τις φωτιές του Αυγούστου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται εντός 3 μηνών
Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους πληγέντες των οποίων η κύρια κατοικία τους έχει πληγεί από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.
Η προθεσμία ορίζεται εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του ΦΕΚ και αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Πάτρα, τηλ. επικοινωνίας 2610589226, 2610589113.
