Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Καταγγελία για επίθεση σε 12χρονο από 19χρονο μέσα σε κατάστημα

Πάτρα: Καταγγελία για επίθεση σε 12χρονο...

Η μητέρα του ανηλίκου προσέφυγε στην Ασφάλεια

Ένα ακόμη περιστατικό βίας με ανήλικο θύμα καταγράφηκε στην Πάτρα, ενισχύοντας τον προβληματισμό γύρω από τα φαινόμενα επιθετικότητας που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στην πόλη.

Μητέρα 12χρονου φέρεται να κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών ότι ο γιος της δέχθηκε σωματική επίθεση από 19χρονο, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εκδηλώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σχηματισμό δικογραφίας για το περιστατικό και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Ειδήσεις Τώρα

Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του και συνελήφθη

Πάτρα: Επιδότηση ενοικίου- συγκατοίκησης στους πληγέντες από τις φωτιές του Αυγούστου

Λαμία: Πέθανε το αφεντικό του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καταγγελία Επίθεση Παραβατικότητα Ανηλίκων

Ειδήσεις