Πάτρα: Καταγγελία για επίθεση σε 12χρονο από 19χρονο μέσα σε κατάστημα

Ένα ακόμη περιστατικό βίας με ανήλικο θύμα καταγράφηκε στην Πάτρα, ενισχύοντας τον προβληματισμό γύρω από τα φαινόμενα επιθετικότητας που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στην πόλη.

Μητέρα 12χρονου φέρεται να κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών ότι ο γιος της δέχθηκε σωματική επίθεση από 19χρονο, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εκδηλώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σχηματισμό δικογραφίας για το περιστατικό και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.