Βίαιο επεισόδιο με διαπληκτισμό νεαρών στο κέντρο της Πάτρας

Επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, πάνω από το πάρκινγκ της Γεροκωστοπούλου.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Άμεση Δράση στις 7:40 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ νεαρών, με αναφορές για χρήση βίας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Παρά ταύτα, στον χώρο παρέμειναν νεαρά άτομα, τα οποία εξέφρασαν την πρόθεσή τους να καταγγείλουν επισήμως το περιστατικό και να προχωρήσουν, ενδεχομένως, σε υποβολή μηνύσεων.

Να υπενθυμίσουμε, ότι σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε και το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης, στην Ρήγα Φεραίου, στη συμβολή της με την Παντανάσσης, όταν ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε συμπλοκή, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα κλιμακώθηκε.

Ακολούθησαν σπρωξίματα και ανταλλαγή χτυπημάτων, με τη συμπλοκή να διαρκεί αρκετά λεπτά και να δημιουργεί κλίμα ανησυχίας σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της περιοχής.