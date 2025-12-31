Το θρίλερ επιβίωσης "Greenland 2: Migration" στις 8/1 στις Ελληνικές αίθουσες

Το περιπετειώδες θρίλερ επιβίωσης με τίτλο "Greenland 2: Migration" καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 σε διανομή της The Film Group, ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ.

Λίγα λόγια για την ταινία

Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρουν ένα νέο σπίτι.

Ο 56χρονος Σκωτσέζος ηθοποιός Τζέραρντ Μπάτλερ (300, Η Ληστεία του Αιώνα) και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν (Homeland, Deadpool) επιστρέφουν δυναμικά στο post-apocalyptic σίκουελ της ταινίας δράσης "Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο" του 2020 που είχε κάνει τότε εισπράξεις 52,3 εκατ. δολαρίων. Μία νέα μάχη ξεκινά για την οικογένεια Γκάριτι, που πρέπει να εγκαταλείψει το καταφύγιο και να ταξιδέψει στα ερείπια μιας Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ.

Η πρώτη ταινία "Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο" σε σκηνοθεσία του 57χρονου Αμερικανού δημιουργού Ric Roman Waugh ήταν το Νο. 1 του box office στο άνοιγμά της σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρωσία, με έσοδα που όπως προείπαμε, ξεπέρασαν τα 52 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ric Roman Waugh υπογράφει σκηνοθετικά & το "Greenland 2: Migration". Έχει σκηνοθετήσει κατά το παρελθόν & γράψει το σενάριο στην περιπέτεια "Angel Has Fallen" (2019) όπου είχαν πρωταγωνιστήσει ο Τζέραραντ Μπάτλερ και ο Μόργκαν Φρίμαν και αναμένεται να σκηνοθετήσει και το νέο φιλμ του franchise, το Night Has Fallen.

To τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή

Όταν το καταφύγιο τους στη Γροιλανδία καταστρέφεται, ο Τζον Γκάριτι, η σύζυγός του Άλισον και ο γιος τους Νέιθαν αναζητούν ένα νέο ασφαλές καταφύγιο. Καθώς περιπλανούνται στον κατεστραμμένο πλανήτη, παλεύουν να διατηρήσουν τα καλύτερα στοιχεία της ανθρωπιάς τους: την ενσυναίσθηση, την αγάπη και την ελπίδα. H ταινία GREENLAND 2 είναι μια συναρπαστική ιστορία για την αδιάκοπη επιμονή της οικογένειας Γκάριτι, καθώς το μέλλον της Γης κρέμεται από μια κλωστή.

Μετά από πέντε χρόνια, οι επιζώντες του καταφυγίου στη Γροιλανδία παλεύουν με την ζοφερή πραγματικότητα της ζωής υπογείως. Οι πόροι και το ηθικό εξαντλούνται, αλλά η εξερεύνηση της επιφάνειας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλα για όσα πάλεψαν τόσο σκληρά. Κάθε μέρα εντείνεται η πάλη μεταξύ της επιβίωσης και της πραγματικής ζωής. Αυτή η ένταση βαραίνει ιδιαίτερα τον Νέιθαν Γκάριτι, έναν έφηβο που λαχταρά μια ζωή που ίσως ποτέ να μην καταφέρει να έχει.

Ξαφνικά, ολόκληρος ο κόσμος των Γκάριτι καταρρέει ξανά όταν το καταφύγιο στη Γροιλανδία καταστρέφεται. Αντιμετωπίζουν τώρα την σκληρή πραγματικότητα ότι κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές για πάντα. Φήμες λένε ότι υπάρχει μια νέα όαση που δημιουργήθηκε στη Γαλλία στο σημείο πρόσκρουσης του μετεωρίτη Κλαρκ. Κάποιοι πιστεύουν ότι εκεί μπορεί να ανθίσει η ζωή ξανά, ενώ άλλοι αμφιβάλλουν. Αποφασισμένη να συνεχίσει, η οικογένεια Γκάριτι ξεκινά το ταξίδι της προς τη Γαλλία.

Επιστρέφοντας στην επιφάνεια, η οικογένεια συναντά τις καταστροφικές αλλαγές που έχει υποστεί ο πλανήτης. Οι μακροχρόνιες συνέπειες του Κλαρκ συνεχίζουν να καταστρέφουν τη Γη αδυσώπητα, ενώ οι επιζώντες έχουν γίνει δύσπιστοι, βίαιοι και απελπισμένοι. Παρά την τεράστια απώλεια και τη θλίψη, οι Γκάριτι ενώνονται με την ελπίδα να δημιουργήσουν μια κληρονομιά πάνω στην οποία θα μπορέσουν να στηριχτούν οι μελλοντικές γενιές. Η αγάπη τους μεταξύ τους τούς δίνει θάρρος να αντιμετωπίσουν το χάος που τους περιμένει σε κάθε γωνία.

Αυτή τη φορά, δεν αναζητούν καταφύγιο υπογείως, αλλά σε μια μυστηριώδη γη που ίσως κρατά τα κλειδιά για την αναγέννηση του πολιτισμού. Θα βρουν αυτό που αναζητούν ή θα πέσουν θύματα μιας ακόμη απογοήτευσης; Ό,τι κι αν συμβεί, θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον… και να δουν το μέλλον.

Σκηνοθεσία: Ρικ Ρόμαν Γουό.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μορένα Μπακαρίν, Γουίλιαμ Αμπαντί, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Σόφι Τόμσον, Άμπερ Ρόουζ Ρέβα.

Είδος: Δράσης, Θρίλερ

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Η ταινία βγαίνει 8 Ιανουαρίου 2026 στους κινηματογράφους από την The Film Group & την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ