Τα 4 ζώδια που θα έχουν την απόλυτη τύχη για το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου

Το πρώτο μισό του μήνα μπορεί να μην πήγε ακριβώς όπως είχατε σχεδιάσει.

Αλλά τώρα που ο Κρόνος έχει περάσει σε νέο ζώδιο και η εποχή των εκλείψεων είναι εδώ, τέσσερα ζώδια είναι εξαιρετικά τυχερά για το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου 2026.

Όπως εξήγησε ο επαγγελματίας αστρολόγος Evan Nathaniel Grim σε ένα βίντεο, «Αυτά τα ζώδια θα βρίσκονται στην κορυφή του κόσμου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.» Ενώ ίσως να μην το νιώθετε αυτή τη στιγμή, μην αφήσετε τις αμφιβολίες να σας κυριεύσουν. Αν ανήκετε σε αυτά τα αστρολογικά ζώδια, η τύχη είναι με το μέρος σας, είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι.

Tα 4 ζώδια είναι εξαιρετικά τυχερά για το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου – «Μην αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας»

Ιχθύες,

Υδροχόος,

Ζυγός,

Κριός

Ιχθύες

Ιχθύες, με τον Κρόνο να έχει πλέον φύγει από το ζώδιό σας, η τύχη σας είναι στα ύψη για το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου 2026. Όπως εξήγησε ο Grim, «κλείνετε ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, όπου κάθε βήμα που κάνατε κρίθηκε αυστηρά», αφήνοντάς σας να αισθάνεστε πραγματικά τυχεροί που έχετε αφήσει όλα αυτά πίσω σας.

Οι επιστροφές του Κρόνου είναι από τις πιο σκληρές αστρολογικές ενέργειες που πρέπει να αντέξετε, αλλά έχετε μάθει χρήσιμα μαθήματα τα τελευταία χρόνια. Και ενώ μπορεί να μην νιώθετε πολύ τυχεροί αμέσως, μην ανησυχείτε υπερβολικά.

Για πολλούς από εσάς, αυτός ο μήνας είναι όλη η διαδικασία του να εκπνεύσετε την ενέργεια του παρελθόντος από το προηγούμενο έτος και να μπείτε στο νέο έτος με ανανεωμένη ενέργεια.

Υδροχόος

Υδροχόοι, μετά την ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σας στις 17 Φεβρουαρίου, η τύχη σας είναι στα ύψη για το υπόλοιπο του μήνα. Μετά την έκλειψη, «δεν θα αμφιβάλλετε αν το επόμενο βήμα σας στη ζωή είναι εντελώς τρελό», όπως εξήγησε ο Grim. Τώρα, «είστε έτοιμοι να ρισκάρετε για ένα όνειρο που σας ταιριάζει απόλυτα.»

Είστε το ζώδιο που κυβερνά την καινοτομία, άλλωστε, και έχετε φρέσκιες ιδέες που όλοι πρέπει να ακούσουν τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο αυτό, αλλά είστε πλήρως επικεντρωμένοι σε ό,τι είναι μπροστά σας αυτόν τον μήνα, καθώς αρνείστε να κολλάτε στο παρελθόν ή να ανησυχείτε για το μέλλον.

Το καλύτερο, σύμφωνα με τον Grim, είναι ότι από εδώ και πέρα, «ξέρετε πως όσο παραμένετε συνδεδεμένοι με τον σκοπό σας, θα είστε απολύτως χρυσάφι.»

Ζυγός

Ζυγοί, το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου 2026 είναι γεμάτο τύχη για εσάς, καθώς «κάθε πτυχή της ζωής σας θα έχει μια πινελιά δημιουργικής μαγείας», όπως είπε ο Grim. «Βρίσκετε μια δημιουργική προσέγγιση σε όλα, και αναπόφευκτα θα βυθιστείτε σε πολύ διασκεδαστικά έργα ως αποτέλεσμα.»

Όταν απολαμβάνετε πραγματικά αυτό που κάνετε, αυτό βελτιώνει δραματικά τη νοοτροπία σας. Αυτή η θετική νοοτροπία φέρνει ακόμα περισσότερα υπέροχα πράγματα στο δρόμο σας, και οι άλλοι το παρατηρούν.

Σύμφωνα με τον Grim, για το υπόλοιπο του μήνα, είναι η τέλεια στιγμή να γνωρίσετε ή να βγείτε με κάποιον νέο, γιατί οι άλλοι είναι εντελώς μαγεμένοι από εσάς.

Κριός

Κριοί, ο Κρόνος μόλις μπήκε στο ζώδιό σας, κάτι που μπορεί να μην σας κάνει να νιώθετε ακριβώς τυχεροί. Σίγουρα, ίσως να έχετε ακόμη δύσκολες στιγμές μπροστά σας. Ωστόσο, η αποφασιστικότητά σας να επικεντρωθείτε στην αποστολή σας είναι ακριβώς αυτό που σας κάνει τυχερούς για το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου.

Όπως εξήγησε ο Grim, «Η φιλοδοξία σας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη, και τώρα βλέπετε έναν οργανωμένο τρόπο για να πετύχετε την επιτυχία.» Αν και μπορεί να φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που θα συναντήσετε κάποιον που μπορεί να σας βοηθήσει.

Είτε παρέχοντας σας υποστήριξη οι ίδιοι, είτε συνδέοντάς σας με άλλους που μπορούν, να περιμένετε να έχετε πιο εύκολο χρόνο να πετύχετε τους στόχους σας.

πηγή enikos.gr