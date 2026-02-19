Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Κάποιες αναμνήσεις από το πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν επιστρέφουν και στοιχειώνουν την μέρα σας. Απωθήστε ότι σας προκαλεί πόνο και αγωνία για να μην αποτελέσει τροχοπέδη στην πορεία σας. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητα άτομα και επηρεάζεστε σε σημαντικό βαθμό από τις ανησυχίες και τα προβλήματα των άλλων. Άλλο είναι όμως να συμπαρίστασθε σε φίλους και άλλο να οικειοποιείστε ξένα προβλήματα και να υποφέρετε…

Ταύρος

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Δίδυμοι

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά. Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

Καρκίνος

Είστε λίγο μπερδεμένοι και έχετε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθήσετε να μην βραχυκυκλώσετε σε ατέρμονες σκέψεις, για να δείτε καθαρά μπροστά σας. Θα απασχοληθείτε αρκετά με την επίλυση ενός μυστήριου στον χώρο της δουλειάς ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι όμως που θα μπορέσετε, αν και δύσκολα, να το ξεκαθαρίσετε.

Λέων

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό. Ένα ρομαντικό δείπνο για δύο δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα…

Παρθένος

Ένα νέο ρομαντικό ενδιαφέρον μπορεί να εμφανιστεί για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας που θα είχε καλές μελλοντικές προοπτικές, εάν κάνετε καλή επιλογή συντρόφου. Οι δεσμευμένοι θα ασχοληθείτε σήμερα με τον καλλωπισμό ή την βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου διαβίωσης σας, αλλά και με την βελτίωση των σχέσεων σας, φιλικών, κοινωνικών ή συγγενικών.

Ζυγός

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Σκορπιός

Ο πόνος και η απόλαυση λένε ότι πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα μέσα από το πόνο που θα προκαλέσετε σε κάποιο άτομο θα αντλήσετε ικανοποίηση. Είναι όμως δίκαιο ή σωστό; Μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, θα σας χαροποιήσει και θα αλλάξει τελείως την πορεία της μέρας.

Τοξότης

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Αιγόκερως

Ίσως θα πρέπει να χαμηλώσετε τον πήχη των προσδοκιών σας σήμερα και να βάλετε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στους αγαπημένους σας σήμερα και ξεχάστε τις έγνοιες. Φροντίστε επίσης την υγεία σας ή για την καλή σας φυσική κατάσταση.

Υδροχόος

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Ιχθείς

Η μέρα θα φέρει έντονο πάθος και θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με οτιδήποτε σας εκστασιάζει. Είναι ιδανικές οι συνθήκες να αφιερώσετε κάποιες ώρες στην μελέτη ή στο διάβασμα, ικανοποιώντας την βαθύτερη ανάγκη σας για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα σας βοηθήσει η συμβατή με σας φλογερή ενέργεια της μέρας να διαχειριστείτε τα ζητήματα που θα ενσκήψουν με αποτελεσματικό τρόπο.