Αυτό είναι το πιο σαγηνευτικό ζώδιο

Η«τέχνη της αποπλάνησης» δεν είναι εύκολη για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν να γεννήθηκαν με το χάρισμα της γοητείας και εντυπωσιάζουν άμα τη εμφανίσει.

Όπως αντιλαμβάνεστε η αστρολογία παίζει και εδώ τον ρόλο της. Σύμφωνα με τα άστρα υπάρχουν πέντε ζώδια που χαρακτηρίζονται για τη γοητεία τους με ένα κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα με τα πιο σαγηνευτικά. Σίγουρα, δεν πάει το μυαλό σας ποιο είναι.

Κριός

Οι Κριοί ερωτεύονται δυνατά, είναι τολμηροί και δραστήριοι. Επιπλέον, κατέχουν την τέχνη της πειθούς και γνωρίζουν πολύ καλά πως να πείσουν τον συνομιλητή τους να κάνει κάτι τρελό. Παρασύρουν το «θύμα» τους αργά και με στυλ και κινούνται με πρόγραμμα όταν έχουν έναν στόχο. Φυσικά, είναι ζώδιο της φωτιάς, πράγμα που τους κάνει ακόμα πιο παθιασμένους και γοητευτικούς.

Ταύρος

Συχνά χαρακτηρίζουν τους Ταύρους ως πεισματάρηδες και εγωιστές. Ωστόσο, έχουν μια ρομαντική πλευρά και αγκαλιάζουν τη σεξουαλική και αγαπησιάρικη πλευρά τους. Οι Ταύροι δεν καταστρώνουν σχέδια για να καταπλήξουν τους άλλους. Η ικανότητα αυτή τους βγαίνει φυσικά. Ίσως σε αυτό να συμβάλλει και ο κυβερνήτης – πλανήτης τους, που δεν είναι άλλος από την Αφροδίτη.

Δίδυμοι

Κοινωνικοί, διασκεδαστικοί και παιχνιδιάρηδες. Αυτοί είναι οι Δίδυμοι, ένα ζώδιο του αέρα που λατρεύει να γνωρίζει κόσμο και να κάνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι, άλλωστε, οι καλύτεροι σε αυτό. Σαγηνεύουν αμέσως τους άλλους με ένα γλυκό χαμόγελο και ένα σεμνό κομπλιμέντο. Έχοντας ως κυβερνήτη τους τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας, οι Δίδυμοι θα σας γοητεύσουν σχεδόν αμέσως. Το ζήτημα είναι πώς θα καταφέρετε εσείς να κρατήσετε το ενδιαφέρον τους, μιας και το να σας σαγηνεύσουν είναι πολύ πιο εύκολο από το να διατηρήσετε έντονο το ενδιαφέρον τους.

Σκορπιός

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τον λόγο για τον οποίο το πιο παθιασμένο ζώδιο βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Οι Σκορπιοί είναι μυστηριώδεις προσωπικότητες, που κρατούν «κλειστά τα χαρτιά τους». Αυτή τους η στάση ζωής, το να μην εμπιστεύονται απόλυτα κανέναν και να παραμένουν «κλειστοί», είναι που τους κάνει και τόσο γοητευτικούς. Με κυβερνήτη τους τον Άρη, τον πλανήτη του πάθους και της επιθετικότητας, γνωρίζουν πολύ καλά πως να εντυπωσιάζουν τους άλλους.

Ποιο ζώδιο θεωρείται το πιο σαγηνευτικό από όλα, όμως;

Στην κορυφή της λίστας των πιο γοητευτικών ζωδίων βρίσκεται ένα ζώδιο του αέρα. Καταφέρνει να εντυπωσιάζει χωρίς καμία προσπάθεια, ενώ έχει πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ. Διακρίνεται για την υψηλή ευφυΐα του, είναι πολύ καλός ακροατής και οι συζητήσεις μαζί του είναι πάντα ουσιαστικές. Η διάθεσή του να εξισορροπεί τα πάντα και να αποδίδει δικαιοσύνη τον κάνει επίσης πολύ δημοφιλή, ενώ ξεχωρίζει για τη σπιρτάδα και την ικανότητά του να διασκεδάσει. Όποιος έχει συναναστραφεί μαζί του γνωρίζει πως τα παραπάνω δεν είναι υπερβολή και ο Ζυγός βρίσκεται δικαίως στην κορυφή της λίστας των πιο σαγηνευτικών ζωδίων.

ΠΗΓΗ marieclaire.gr