Ερωτική ευτυχία μέχρι τον ουρανό: Αυτά είναι τα πιο ταιριαστά ζευγάρια ζωδίων

Όταν μια ιστορία αγάπης είναι γραμμένη στ’ άστρα
Τα ετερώνυμα έλκονται, τουλάχιστον στην περίπτωση των ζωδίων.
Όσα βρίσκονται απέναντι στον ζωδιακό κύκλο θεωρούνται πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ταιριαστά σε μια ερωτική σχέση, όπως υποστηρίζει ο αστρολόγος Colin Bedell. Ιδού λοιπόν έξι γάμοι βγαλμένοι απ’ τον αστρολογικό παράδεισο.
Κριός & Ζυγός: Η επαφή ανάμεσά τους είναι σαν να ανάβεις ένα σπίρτο: Ευθύς αμέσως ξεπετάγεται μια ερωτική φλόγα που μπορεί να τους ζεστάνει ή να τους κάψει. Αν πάντως είναι πρόθυμοι και οι δύο να σεβαστούν τις μεταξύ τους διαφορές και να μάθουν από αυτές, θα γίνουν χώριστοι.
Ταύρος & Σκορπιός: Ο Ταύρος γοητεύεται από τα όμορφα πράγματα, είτε πρόκειται για ένα brunch με εκπληκτικό food styling είτε για ένα ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα. Ο ανήσυχος Σκορπιός αναζητά ό,τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Αυτή η αντίθεση είναι που εμπνέει και τους δύο να εξελιχθούν μέσα από μια σχέση. Και όχι μόνο: Η μεταδοτική χαρά της ζωής που αποπνέει ο Ταύρος παρακινεί τον Σκορπιό να βγει, έστω και για λίγο, από το σκοτάδι και να βουτήξει στο φως.
Δίδυμος & Τοξότης: Η συμβατότητά τους έγκειται, μεταξύ άλλων, στην κοινή ανάγκη τους για υγιή όρια σε μια σχέση. Ενώ ο Τοξότης αναζητά νέες περιπέτειες, ταξιδεύοντας και εξερευνώντας τον κόσμο γύρω του, ο Δίδυμος ικανοποιεί την επιθυμία του για ανθρώπινη επικοινωνία. Μέσα από αυτή τη σχέση, όπου ο ένας σέβεται τον προσωπικό χρόνο και χώρο του άλλου, μπορούν να ευδοκιμήσουν και οι δύο.
Καρκίνος & Αιγόκερως: Πώς μπορεί ο συναισθηματικός Καρκίνος να ταιριάξει με τον Αιγόκερω, που τοποθετεί τη λογική υπεράνω όλων; Κι όμως αυτό ακριβώς είναι που δίνει στη σχέση τους ισορροπία, καθώς λογική κι ευαισθησία βρίσκουν τη χρυσή τομή και ο ένας διδάσκεται πολλά από τον άλλο. Ο Καρκίνος αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ ο Αιγόκερως εμπνέεται από το τολμηρό άνοιγμα του συντρόφου του στον κόσμο των συναισθημάτων.
Λέων & Υδροχόος: Αν ο Λέων νιώσει μοναξιά στο βασίλειό του, δεν έχει παρά να βγει στον έξω κόσμο και να αφεθεί στην προσοχή του Υδροχόου, ο οποίος θα θαυμάσει την ατρόμητη φύση και την ακλόνητη αυτοεκτίμηση του βασιλιά των ζώων. Ο Λέων, με τη σειρά του, πλάι στον Υδροχόο θα ανακαλύψει έναν πλούτο εμπειριών που βρίσκεται πέρα από τα σύνορα του μικρόκοσμού του.
Παρθένος & Ιχθύς: Γνωρίζεις την επιτυχία της Belinda Carlisle «Heaven is a Place on Earth»; Είναι σαν να γράφτηκε για αυτό το ζευγάρι, αχτύπητο δίδυμο, όπου ο ένας παρακινείται και εμπνέεται διαρκώς από τις δυνάμεις του άλλου. Για παράδειγμα, ο Ιχθύς μαθαίνει από την ικανότητα του Παρθένου να κατανοεί την αδιάσπαστη σχέση σώματος και πνεύματος, ενώ ο Παρθένος δεν σταματά να θαυμάζει την ενσυναίσθηση του συντρόφου του.
