Ποιο είναι το ζώδιο που «καταστρέφει» τα πάντα με την υπερβολική σκέψη

Κάποια ζώδια δεν μπορούν να σταματήσουν να σκέφτονται. Η ανάγκη τους να ελέγχουν, να καταλαβαίνουν και να προβλέπουν τα πάντα, τα οδηγεί συχνά σε υπερανάλυση.

Ορισμένα ζώδια, σύμφωνα με την αστρολογία, χαρακτηρίζονται από μια εξαιρετικά ανήσυχη σκέψη, που τα οδηγεί συχνά στην υπερανάλυση γεγονότων, είτε πραγματικών είτε υποθετικών.

Η συνεχής ενασχόληση με το τι συνέβη, τι θα μπορούσε να συμβεί ή ακόμα και με σενάρια που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ, γίνεται αιτία να σαμποτάρουν τον εαυτό τους.

Οι εκπρόσωποι αυτών των ζωδίων συχνά παγιδεύονται σε αρνητικές σκέψεις, αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους και χάνουν σημαντικές στιγμές, προσπαθώντας να διατηρήσουν τον απόλυτο έλεγχο.

Παρακάτω βρίσκονται τα ζώδια τα οποία, σύμφωνα με την αστρολογία, δυσκολεύουν περισσότερο τον εαυτό τους με την τάση να σκέφτονται τόσο πολύ, που συχνά χάνουν την ευκαιρία να είναι ευτυχισμένα.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν σκέφτεται απλώς, νιώθει σε βάθος. Όμως επειδή δυσκολεύεται να εμπιστευτεί, αρχίζει να ψάχνει σημάδια παντού: σε βλέμματα, λέξεις. Συχνά βλέπει κινδύνους εκεί που δεν υπάρχουν και μπορεί να απομακρύνει άθελά του ανθρώπους που απλώς θέλουν να τον πλησιάσουν.

Παρθένος

Η Παρθένος θέλει να καταλαβαίνει τα πάντα και να τα έχει όλα υπό έλεγχο. Είναι πολύ παρατηρητική και αυστηρή και με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό της. Όμως αυτό πολλές φορές την μπλοκάρει: σκέφτεται τόσο πολύ, που διστάζει, αμφιβάλλει και τελικά χάνει την ευκαιρία να δράσει εγκαίρως.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι πρωταθλητές στην υπερανάλυση. Το μυαλό τους δουλεύει ασταμάτητα: σκέφτονται, αλλάζουν άποψη, φτιάχνουν διάφορα σενάρια και τελικά δεν πείθονται από κανένα. Αυτή η νοητική αναστάτωση τους κάνει να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους, τα συναισθήματά τους και τις προθέσεις των άλλων.

Ακόμα κι όταν καταλαβαίνουν πως «χαλάνε» κάτι την ώρα που συμβαίνει, συχνά δεν μπορούν να σταματήσουν. Ευτυχώς, αλλάζουν γρήγορα διάθεση και έτσι μπορούν να επανέλθουν εύκολα.

Η υπερβολική σκέψη δεν είναι πάντα χρήσιμη

Το να σκέφτεται κάποιος πολύ, δεν σημαίνει πάντα ότι παίρνει και τις καλύτερες αποφάσεις. Κάποιες φορές, το να αφεθεί κάποιος και να πράττει χωρίς τόση ανάλυση μπορεί να οδηγήσει σε πιο «αληθινές στιγμές» και λιγότερο άγχος.

Άλλα ζώδια που σκέφτονται υπερβολικά, αλλά το κρύβουν καλύτερα

Ιχθύες: Βυθίζονται στον συναισθηματικό τους κόσμο και πολλές φορές κολλάνε σε σκέψεις.

Αιγόκερως: Εστιάζει στη λογική και την οργάνωση, αλλά πιέζει τόσο τον εαυτό του που τελικά κουράζεται και μπλοκάρει.

Ζυγός: Θέλει να είναι δίκαιος και σωστός, γι’ αυτό εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές, ακόμα και όσες δεν έχουν πραγματική βάση

