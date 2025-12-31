Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Εορταστικό φεστιβαλ χαράς από το Φωτεινό Αστέρι

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από μικρούς και μεγάλους πραγματοποιήθηκε το γιορτινό φεστιβάλ από το Φωτεινό Αστέρι που φιλοξενήθηκε στον χώρο του Τ.Ε.Ε. (Τριών Ναυάρχων 40), από τις 27 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, γεμίζοντας τις ημέρες των Χριστουγέννων με χαρά, φαντασία και παιδικά χαμόγελα.

Ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα μαγικό σκηνικό γεμάτο χρώματα, παιχνίδια και όπου παιδιά και οικογένειες έγιναν μέρος μιας γιορτής βγαλμένης από παραμύθι. Ξωτικά, εκπλήξεις και δραστηριότητες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η μαγική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» από το Στέκι Καλλιτεχνών, με μαριονέτες που μάγεψαν το κοινό και ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους στον κόσμο της φαντασίας και των συναισθημάτων.

Η PartyMama, μαζί με τους μικρούς μας φίλους, χάρισε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού, face painting και δημιουργικές δραστηριότητες που ενίσχυσαν τη φαντασία και την έκφραση των παιδιών.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα συμπλήρωσε ο ταχυδακτυλουργός Magic Tango, εντυπωσιάζοντας με τα μαγικά του κόλπα, ενώ η εμφάνιση του Άγιου Βασίλη, με πολλές εκπλήξεις και ένα τσουβάλι γεμάτο χαρά, σκόρπισε ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Ιδιαίτερη θέση στο φεστιβάλ είχε και το Χριστουγεννιάτικο bazaar του "Φωτεινού Αστεριού", όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να στηρίξουν το σπουδαίο έργο του, επιλέγοντας γιορτινές δημιουργίες και προσφέροντας αγάπη και ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη.

*Το φεστιβάλ αποτέλεσε μια ανοιχτή αγκαλιά αγάπης, παιχνιδιού και προσφοράς, αποδεικνύοντας πως αυτές τις ημέρες όλοι μπορούμε να ξαναγίνουμε παιδιά και να μοιραστούμε χαμόγελα, ζεστασιά και ελπίδα.

Οι φωτ. είναι της Φαύστας Φρατζή.