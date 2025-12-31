Τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Μητροπολίτη Πατρών

Παραμονὴ της Πρωτοχρονιάς, της Ἑορτής της Περιτομής του Κυρίου Ιησού Χριστού και της Ιεράς μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου, και πλήθος παιδιών, αλλὰ και συλλόγων, προσήλθαν στο Επισκοπείο Πατρών για να ψάλλουν τα παραδοσιακά κάλαντα του Μεγάλου Βασιλείου και της Πρωτοχρονιάς.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος ὑπεδέχθη μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ πατρικὴ ἀγάπη τους καλαντιστὲς καὶ εὐχήθηκε ἀπὸ καρδίας, γιὰ ἔτη πολλὰ παρά Κυρίου, εὐλογημένα καὶ χαριτωμένα.

Μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τοῦ χρόνου, ὡς δῶρο Θεοῦ καὶ τὴν ἀξιοποίησή του, πρὸς πρόoδον καὶ ἁγιασμὸν καὶ γιὰ τὸν ἀσκητικὸ Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, Μέγα Βασίλειο, τὸν Οὐρανοφάντορα και Οἰκουμενικὸ διδάσκαλο, ο οποίος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸν «Ἀγιοβασίλη» ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τὴν καταναλωτικὴ κοινωνία.

Παρὼν ήταν καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ὁ ὁποῖος ἐπίσης εὐχήθηκε σὲ ὅλους τά δέοντα γιὰ τὶς ἑορτές.

Προσῆλθαν γιὰ τὰ κάλαντα της Πρωτοχρονιάς την Τετάρτη 31.12.2025:

1. Τὰ κορίτσια τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν,

2. Στρατιῶτες τοῦ Κ.Ε.Τ.Χ. Πατρῶν,

3. Ἡ μπάντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου, Πατρῶν,

4. Οι κατηχητικὲς ὁμάδες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Πατρῶν,

5. Τὰ ἀγόρια τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν,

6. Ὁ Παγκαλαβρυτινὸς Σύλλογος Πατρῶν,

7. Πλῆθος νεανικῶν ὁμάδων ἀπὸ ὅλη τὴν Πάτρα,

8. Ἐπίσης τὰ κάλαντα ἔψαλαν, ιντερνετικὰ, στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο καὶ στὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης, κ. Χρύσανθο

•Κληρικοὶ καὶ Φοιτηταὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κινσάσας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Εὐχὲς ἐξέφρασε μαζὶ μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ τους Φοιτητές καί ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος.