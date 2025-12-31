Πάτρα: Της είπαν τα κάλαντα και μετά την έκλεψαν

Θύμα κλοπής έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στην οδό Άστιγγος, όταν τρία ανήλικα άτομα επισκέφθηκαν την οικία της με πρόσχημα να της πουν τα κάλαντα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά δύο από τα άτομα φέρονται να αφαίρεσαν το πορτοφόλι της γυναίκας και να διέφυγαν τρέχοντας από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.