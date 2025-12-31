Πάτρα: Παιδιά θύματα ληστείας ενώ έλεγαν τα κάλαντα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Εξω Αγυιάς, κοντά στην οδό Κανελλοπούλου, όταν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα έπεσαν θύματα επίθεσης και κλοπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα, Ρομά, τους απείλησαν και τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο καταδιώκεται από την αστυνομία.