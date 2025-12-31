Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Παιδιά θύματα ληστείας ενώ έλεγαν τα κάλαντα

Πάτρα: Παιδιά θύματα ληστείας ενώ έλεγαν...

Καταδίωξη για τον εντοπισμό των δραστών που έστησαν ενέδρα στα παιδιά

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Εξω Αγυιάς, κοντά στην οδό Κανελλοπούλου, όταν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα έπεσαν θύματα επίθεσης και κλοπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα, Ρομά, τους απείλησαν και τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο καταδιώκεται από την αστυνομία.

 

Ειδήσεις Τώρα

Χαμόγελα, φωτογραφίες και γιορτινό κλίμα στο κέντρο της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Πάτρα- Η άλλη όψη των γιορτών: Ένα πιάτο φαγητό και ένα χαμόγελο από τον «Άρτο Αγάπης»

Το Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Κάλαντα Κλοπή Αγυιά Ληστεία

Ειδήσεις