Χαμόγελα, φωτογραφίες και γιορτινό κλίμα στο κέντρο της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Οι τελευταίες αγορές της χρονιάς συνδυάζονται με στιγμές χαράς και γιορτής για μικρούς και μεγάλους

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και το κέντρο της Πάτρας «ζωντανεύει» από κόσμο. Το εορταστικό κλίμα κυριαρχεί στους δρόμους, ενώ οι μουσικές που ακούγονται από παντού προσθέτουν ζωντάνια και χαρά στην ατμόσφαιρα.

Από νωρίς το πρωί, οι Πατρινοί βγήκαν για τα τελευταία τους ψώνια της χρονιάς, ενώ πολλοί επέλεξαν να απολαύσουν μια χαλαρή βόλτα στο στολισμένο κέντρο ή έναν ζεστό καφέ στα καταστήματα των πεζοδρόμων.

Η στολισμένη Πλατεία Γεωργίου αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, με τον κόσμο να φωτογραφίζεται με τον Άγιο Βασίλη και να μοιράζεται στιγμές γιορτής και χαράς.

Η πόλη, γεμάτη φώτα και στολίδια, αποπνέει μια ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα, προετοιμάζοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες για την υποδοχή του νέου έτους.

