Διαγραφές αιώνιων φοιτητών: Τέλος χρόνου σήμερα – Ποιοι σώζονται την τελευταία στιγμή

Σήμερα θα διαγραφούν αυτόματα από τα πανεπιστήμια όσοι έχουν ξεπεράσει την ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήμια
Σήμερα εκπνέει επίσημα η προθεσμία για τη διαγραφή φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, όπως προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Από σήμερα, η διαδικασία προβλέπει την αυτόματη διαγραφή όσων δεν πληρούν πλέον τα χρονικά όρια σπουδών στα πανεπιστήμια.
Ωστόσο, επικρατεί σύγχυση σχετικά με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που επηρεάζονται, καθώς οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Παιδείας μεταβάλλονται συνεχώς. Αρχικά γινόταν λόγος για περισσότερους από 300.000 διαγραφέντες, στη συνέχεια ο αριθμός μειώθηκε στις 280.000, ενώ πλέον φαίνεται να διαμορφώνεται κοντά στις 220.000.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία και ούτε θα υπάρχουν εάν τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν δώσουν στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που διέγραψαν από τα μητρώα τους και φυσικά την ημερομηνία εγγραφής τους σε κάθε τμήμα. Παρά τις δηλώσεις πάντως, του υπουργείου Παιδείας, η αναστάτωση στα πανεπιστήμια συνεχίζεται, χιλιάδες φοιτητές προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, άλλοι ζήτησαν διακοπή σπουδών και άλλοι εγκατέλειψαν οριστικά την προσπάθεια. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δίνει το υπουργείο Παιδείας, περίπου 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία που τους έδωσε η πρόσφατη τροποποιητική διάταξη, διατηρώντας ενεργή τη φοιτητική τους ιδιότητα.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και τις δυνατότητες ολοκλήρωσης σπουδών στα ΑΕΙ, όπως ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, προβλέπει ότι όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει το 70% των μαθημάτων ή πιστωτικών μονάδων και έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν δικαίωμα ολοκλήρωσης σπουδών εντός δύο επιπλέον εξαμήνων, κατόπιν υποβολής αίτησης, εντός 30 ημερών από την έκδοση των βαθμολογίων της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου κατά την οποία συμπληρώνεται η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης, αναφέρει το ethnos.gr. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν εκκίνησαν τη διαδικασία παράτασης σπουδών, θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους.
Οι εκτιμήσεις του υφυπουργού Παιδείας
Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου πάντως προανήγγειλε μαζικές διαγραφές φοιτητών από σήμερα ξεκαθαρίζοντας ότι η δεύτερη και πλέον καθοριστική φάση του νόμου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στις 31 Δεκεμβρίου, στέλνοντας οριστικά εκτός πανεπιστημιακών μητρώων περίπου 260.000 άτομα. Όπως είπε, η εφαρμογή του μέτρου ακολουθεί ένα κλιμακωτό μοντέλο που βασίζεται στη διάρκεια σπουδών της κάθε σχολής, ξεκινώντας φέτος με τους φοιτητές των τετραετών τμημάτων που έχουν ήδη εξαντλήσει το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης N+2. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τον Δεκέμβριο του 2026 για τις πενταετείς σχολές, όπως τα Πολυτεχνεία και οι Γεωπονικές, ενώ θα ολοκληρωθεί το 2027 με τις διαγραφές στις εξαετείς σχολές, όπου υπάγονται οι Ιατρικές.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των διαγραφέντων αναμένεται να αγγίξει τις 290.000 μέσα στην επόμενη διετία, ενώ την ίδια στιγμή περίπου 35.000 φοιτητές έχουν σπεύσει να αξιοποιήσουν το παράθυρο της «δεύτερης ευκαιρίας», υποβάλλοντας αιτήσεις για παράταση σπουδών. Όσον αφορά στα δυο μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας το ΕΚΠΑ και το Αριστοτέλειο δήλωσε ότι αν και δεν έχουν αποστείλει ακόμα τις τελικές λίστες με τα ονόματα, είναι πλήρως προετοιμασμένα για τη διαδικασία.
