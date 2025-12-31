Διαγραφές αιώνιων φοιτητών: Τέλος χρόνου σήμερα – Ποιοι σώζονται την τελευταία στιγμή

Σήμερα εκπνέει επίσημα η προθεσμία για τη διαγραφή φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, όπως προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Από σήμερα, η διαδικασία προβλέπει την αυτόματη διαγραφή όσων δεν πληρούν πλέον τα χρονικά όρια σπουδών στα πανεπιστήμια.

Ωστόσο, επικρατεί σύγχυση σχετικά με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών που επηρεάζονται, καθώς οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Παιδείας μεταβάλλονται συνεχώς. Αρχικά γινόταν λόγος για περισσότερους από 300.000 διαγραφέντες, στη συνέχεια ο αριθμός μειώθηκε στις 280.000, ενώ πλέον φαίνεται να διαμορφώνεται κοντά στις 220.000.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία και ούτε θα υπάρχουν εάν τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν δώσουν στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που διέγραψαν από τα μητρώα τους και φυσικά την ημερομηνία εγγραφής τους σε κάθε τμήμα. Παρά τις δηλώσεις πάντως, του υπουργείου Παιδείας, η αναστάτωση στα πανεπιστήμια συνεχίζεται, χιλιάδες φοιτητές προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, άλλοι ζήτησαν διακοπή σπουδών και άλλοι εγκατέλειψαν οριστικά την προσπάθεια. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δίνει το υπουργείο Παιδείας, περίπου 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία που τους έδωσε η πρόσφατη τροποποιητική διάταξη, διατηρώντας ενεργή τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και τις δυνατότητες ολοκλήρωσης σπουδών στα ΑΕΙ, όπως ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, προβλέπει ότι όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει το 70% των μαθημάτων ή πιστωτικών μονάδων και έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν δικαίωμα ολοκλήρωσης σπουδών εντός δύο επιπλέον εξαμήνων, κατόπιν υποβολής αίτησης, εντός 30 ημερών από την έκδοση των βαθμολογίων της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου κατά την οποία συμπληρώνεται η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης, αναφέρει το ethnos.gr. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν εκκίνησαν τη διαδικασία παράτασης σπουδών, θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους.