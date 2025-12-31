Το Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026

Το Κιριμπάτι, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα γνωστό διεθνώς και ως Νησί των Χριστουγέννων, ήταν η πρώτη περιοχή που μπήκε επίσημα στο 2026.

Σταδιακά, και οι υπόλοιπες περιοχές του κράτους του Ειρηνικού ετοιμάζονται να γιορτάσουν την έλευση της νέας χρονιάς τις επόμενες ώρες.

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει γεωγραφικά στην Ωκεανία, κατέχει την ιδιαιτερότητα να είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που γιόρτασε την έλευση του νέου έτους, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.