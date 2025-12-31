Εθιμοτυπικές επισκέψεις και κάλαντα στις αρχές και τους φορείς της Πάτρας από τον Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο

Στο πλαίσιο των εορταστικών του δράσεων, ο δραστήριος Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών, πιστός στις παραδόσεις και στο διαχρονικό του έργο, πραγματοποίησε σειρά εθιμοτυπικών επισκέψεων σε θεσμικούς φορείς και αρχές της πόλης της Πάτρας, ψάλλοντας τα παραδοσιακά κάλαντα και ανταλλάσσοντας ευχές ενόψει των εορτών.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Νέο Δημαρχείο Πατρών, όπου τα μέλη του Συλλόγου έγιναν δεκτά από τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο, Διονύση Πλέσσα, καθώς και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, Χρήστο Κορδά, σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα.

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πατρών επισκέφθηκε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου υποδέχθηκε τα μέλη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, παρουσία των κ.κ. Τάκη Παπαδόπουλου, Χρήστου Μητρογιώργου, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, Γιάννη Μάκκα, Χρήστου Παΐσιου και Νίκου Καπερώνη, όπου αντηλλάγησαν ευχές και τονίστηκε η σημασία της διαρκούς συνεργασίας με τους πολιτιστικούς φορείς.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, όπου τα μέλη του Συλλόγου έψαλαν τα κάλαντα και αντάλλαξαν θερμές ευχές.

Έπειτα τα μέλη του Παγκαλαβρυτινού συλλόγου επισκέφθηκαν τον Σπύρο Σκιαδαρέση, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, ο οποίος υποδέχτηκε με θέρμη την αντιπροσωπεία μεταφέροντας τις ευχές του για το νέο έτος.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, όπου ο Σύλλογος έγινε δεκτός από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, λαμβάνοντας τις πατρικές του ευχές μέσα σε συγκινησιακό και πνευματικό κλίμα.

Η εορταστική διαδρομή ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης, κ. Χρύσανθο Στελλάτο, στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Λύχνος TV, όπου αντηλλάγησαν ευχές και επιβεβαιώθηκε ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στη διάδοση των παραδόσεων και του πολιτισμού.

Ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών με πρόεδρο τον Φώτη Παπαθεοδώρου συνεχίζει με συνέπεια και σεβασμό να υπηρετεί τις αξίες της παράδοσης, της ενότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, παραμένοντας ενεργό κύτταρο της κοινωνίας της Πάτρας.

Ο Προεδρος του Παγκαλαβρυτινού συλλόγου Φώτης Παπαθεοδώρου και τα μέλη του ΔΣ εύχονται σε όλους Καλή και ευλογημένη Χρονιά με υγεία και πρόοδο.

Ευχαριστίες στον Σπήλιο Πλώτα για την συνοδεία του με το Κλαρίνο.

* Ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών έχει έτος Ίδρυσης το 1873.

