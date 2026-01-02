Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 3 και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(ετών 90)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 03/01/2026 και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών
Η σύζυγος: Ζαχαρούλα
Τα παιδιά του: Μαρία Γεωργίου,Καλλιόπη & Δημήτριος Κλαουδάτος,Βασίλειος Μαρούλης,Αιμιλία & Γεώργιος Δημακόπουλος,Χρήστος & Χριστίνα Γεωργίου
Τα εγγόνια του
Τα δισέγγονά του
Οι εξαδέλφοι – Οι ανιψιοί – Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27446
ΚΙΝ.: 6932 885964.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΓΓΕΛΗ }
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 / 1 / 2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ( Α’ ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον στάδιο ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ )
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθ: 2610 430 141
Κιν. : 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382
