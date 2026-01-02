Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 3 και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(ετών 90)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 03/01/2026 και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών

Η σύζυγος: Ζαχαρούλα

Τα παιδιά του: Μαρία Γεωργίου,Καλλιόπη & Δημήτριος Κλαουδάτος,Βασίλειος Μαρούλης,Αιμιλία & Γεώργιος Δημακόπουλος,Χρήστος & Χριστίνα Γεωργίου

Τα εγγόνια του

Τα δισέγγονά του

Οι εξαδέλφοι – Οι ανιψιοί – Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27446

ΚΙΝ.: 6932 885964.