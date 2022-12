Όχι ένα αλλά 2 βιβλία για το παρασκήνιο της ταινίας "Τα Καλύτερα μας Χρόνια" θα κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο του 2023

To 2023 θα συμπληρωθούν 50 χρόνια από την πρώτη προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αμερικής της θρυλικής πλέον ρομαντικής ταινίας αλλά και με πολιτικές αποχρώσεις μιας και έθιγε τον Μακαρθισμό & τις ανελέητες διώξεις των κομμουνιστών καλλιτεχνών του Χόλιγουντ στα 50ς, «Τα καλύτερά μας χρόνια - The Way We Were» που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του στούντιο της Columbia Pictures.

Όπως είδαμε ήδη ετοιμάζεται και θα βγει στις 24 Ιανουαρίου 2023 το βιβλίο με τίτλο «The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen» από τον Robert Hofler με πολλά άγνωστα παρασκήνια από τα γυρίσματα της ταινίας με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ που προτάθηκε για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για το ρόλο της Κέιτι Μορόσκι να έχει κατά κάποιο τρόπο σπάσει τα νεύρα του λαμπερού συμπρωταγωνιστή της, Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τις απαιτήσεις της και τις υπεραναλύσεις του ρόλου της και του σεναρίου.

Ωστόσο ένα ακόμη βιβλίο για την ίδια ταινία είναι στα σκαριά και ετοιμάζεται κι αυτό να κυκλοφορήσει το 2023 και δη τον Ιανουάριο με τίτλο «The Way We Were The Making of a Romantic Classic» από τον Tom Santopietro. Με αφορμή ακριβώς την 50η επέτειο από την πρεμιέρα της ταινίας με το υπέροχο, νοσταλγικό τραγούδι των τίτλων, του αείμνηστου Μάρβιν Χάμλις που ερμήνευσε η Στρέιζαντ και κέρδισε Όσκαρ όπως και η μουσική της ταινίας, βγαίνει αυτό το βιβλίο του Tom Santopietro που είναι ένας συγγραφέας μπεστ σέλερ όπου επιχειρείται ένας μοναδικός απολογισμός όλων των παρασκηνίων και ιστοριών γύρω από το γύρισμα της όμορφης αυτής ταινίας όπου ήταν κυρίαρχη η χημεία των πρωταγωνιστών Στρέιζαντ και Ρέντφορντ.

Ο Tom Santopietro αφηγείται πράγματα που του είπαν τόσο η Barbra Streisand, όσο και οι James Woods και Lois Chiles που είχαν δεύτερους ρόλους στην ταινία, ο στιχουργός του τραγουδιού, Alan Bergman, κ.α. παρουσιάζοντας όπως φιλοδοξεί το συγκεκριμένο βιβλίο μία πιο ξεκάθαρη και αληθινή εικόνα όλων όσων έχουν ακουστεί όπως οι διαμάχες των σταρ, τα δημιουργικά πάθη και ανησυχίες τους, κ.α.

Το σενάριο ήταν του θρύλου Arthur Laurents ενώ τη σκηνοθεσία είχε υπογράψει ο βραβευμένος κατόπιν με Όσκαρ για το «Πέρα από την Αφρική», Σίντνει Πόλακ.

Ο συγγραφέας Santopietro επιχειρεί να «αποκρυπτογραφήσει» αυτή την σπάνια, «μυστηριώδη» ερωτική χημεία μεταξύ των Streisand και Redford που συνάρπασε το κοινό παγκοσμίως (στην Ελλάδα ο γνωστός κριτικός Παναγιώτης Τιμογιαννάκης είναι από τους πλέον φανατικούς λάτρεις της ταινίας). Από την αφήγηση δεν λείπουν και τα ανέκδοτα και πειράγματα από τα γυρίσματα αλλά και απόψεις κριτικών, ιστορικών του κινηματογράφου και μελών της παραγωγής για το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ταινίας.

Να προσθέσουμε πως έκτοτε η Στρέιζαντ στα 80 της χρόνια σήμερα και ο 86χρονος πια Ρόμπερτ Ρέντφορντ έμειναν φίλοι, εκτίμησαν πολύ ο ένας ο άλλο και κάποια στιγμή τη δεκαετία του ’80 είχαν φτάσει κοντά στο να γυρίσουν τη συνέχεια της ιστορίας αλλά αυτό τελικά δεν συνέβη.