Το 2026 μοιάζει η χρονιά του Ματ Ντέιμον: Παίζει στο "The Rip" με τον Μπεν Άφλεκ και στην "Οδύσσεια"

Η "Οδύσσεια-The Odyssey" σε σκηνοθεσία του 55χρονου Βρετανού δημιουργού, τιμημένου με Όσκαρ για το φιλμ "Οπενχάιμερ" (2023), Κρίστοφερ Νόλαν συγκαταλέγεται ήδη στις πλέον αναμενόμενες νέες ταινίες του 2026. Η επική αυτή ταινία δράσης-φαντασίας που βασίζεται στο επικό έργο του Ομήρου, σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν έχει πλέον ημερομηνία κυκλοφορίας στις αίθουσες. Θα βγει στις 17 Ιουλίου 2026 στις ΗΠΑ ως ένα μεγάλο μπλοκμπάστερ του ερχόμενου καλοκαιριού και το ίδιο διάστημα την περιμένουμε για προβολή και στην χώρα μας, και στην Πάτρα.

Το Βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Εmpire στο τεύχος Ιανουαρίου 2026, κάνοντας ένα χορταστικό preview του τι θα δούμε στις σκοτεινές αίθουσες τη νέα χρονιά, έβαλε εξώφυλλο την "Οδύσσεια" του Νόλαν όπου τον κεντρικό ρόλο του Οδυσσέα υποδύεται ο 55χρονος Αμερικανός σταρ Ματ Ντέιμον. Γυρίσματα της ταινίας έγιναν ως γνωστόν και στη χώρα μας στη Μεσσηνία.

Ο Ντέιμον που σημειωτέον ότι ξανασυνεργάστηκε με τον καλό του φίλο Μπεν Άφλεκ (οι δυο τους κέρδισαν Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου το 1998 για την ταινία "Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ") στο αστυνομικό θρίλερ με τίτλο "The Rip" σε σενάριο & σκηνοθεσία του Joe Carnahan (από τις 16/1/2026 θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο Netflix) αναφέρθηκε στη σημαντική απώλεια βάρους, για τις ανάγκες του ρόλου του Οδυσσέα στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια».

Καλεσμένος στο επεισόδιο της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου του δημοφιλούς podcast «New Heights», με οικοδεσπότες τους Τζέισον και Τράβις Κέλσι (Jason & Travis Kelce) ο διάσημος και αγαπητός ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να φτάσει στο χαμηλότερο βάρος του από την εποχή του λυκείου για να υποδυθεί επιστικά τον πολυμήχανο όσο και ταλαιπωρημένο Οδυσσέα στην επική ταινία που αναμένεται να γνωρίσει επιτυχία.

Αφορμή στάθηκαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, στις οποίες ο Ματ Ντέιμον εμφανίζεται ιδιαίτερα αδύνατος. «Ήμουν σε πολύ καλή φόρμα. Έχασα πολύ βάρος», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν τού ζήτησε να είναι «λεπτός, αλλά δυνατός».

Ο Ματ Ντέιμον που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και έχει παίξει σε πολλές και επιτυχημένες ταινίες όπως "Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν" του Στίβεν Σπίλμπεργκ (1999) και "Η διάσωση - The Martian" του Ρίντλει Σκοτ (2015), αποκάλυψε ότι η αλλαγή στη διατροφή του προέκυψε και λόγω ιατρικών θεμάτων. «Σταμάτησα να τρώω γλουτένη», αποκάλυψε, προσθέτοντας ότι συνήθως το βάρος του κυμαινόταν μεταξύ 84 και 91 κιλών, ενώ για τις ανάγκες της ταινίας "Οδύσσεια" έφτασε το βάρος του στα 76 κιλά. «Δεν είχα πέσει τόσο χαμηλά σε βάρος από τότε που πήγαινα στο Λύκειο. Υπήρξε πολλή προπόνηση και μια πολύ αυστηρή δίαιτα», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο, την πιστή Πηνελόπη, η βραβευμένη με Όσκαρ Αν Χάθαγουέι ενώ παίζουν ακόμα οι Έλιοτ Πέιτζ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Zendaya και η Μία Γκοθ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ