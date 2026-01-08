Επεισόδιο στο Δημαρχείο Αγρινίου - Άνδρας επιτέθηκε στον Γ. Παπαναστασίου και δάγκωσε υπαλληλο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Δημαρχείο Αγρινίου, όταν άνδρας εισέβαλε σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης στο γραφείο του δημάρχου Γιώργου Παπαναστασίου, τον οποίο φέρεται να απείλησε, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκε και δημοτικός υπάλληλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν επιθετικά στον όροφο των υπηρεσιών, χτυπώντας με δύναμη τις πόρτες των γραφείων, πριν καταφέρει να εισέλθει στο γραφείο του δημάρχου. Παρά τις προσπάθειες του ίδιου του δημάρχου και εργαζομένων να τον ηρεμήσουν, ο δράστης φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, με αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να δεχθεί δάγκωμα.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.