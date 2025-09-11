Βγήκε το πρώτο τρέιλερ του θρίλερ δράσης «The Rip» με τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ

Το πρώτο τρέιλερ για το νέο αστυνομικό θρίλερ Αμερικανικής παραγωγής «The Rip» του Τζο Κάρναχαν (Joe Carnahan) δόθηκε στην δημοσιότητα και παρουσιάζει τους καταιγιστικούς διαλόγους και τους ηθικά αμφιλεγόμενους χαρακτήρες του σεναριογράφου-σκηνοθέτη, μαζί με ένα εξαιρετικό καστ.

Πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) που συνεργάζονται για ακόμη μία φορά, ο Στίβεν Γιουν (Steven Yeun), η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), η Σάσα Κάγιε (Sasha Calle), η Καταλίνα Σαντίνο Μορένο (Catalina Sandino Moreno), και οι Σκοτ Άτκινς (Scott Adkins) και Κάιλ Τσάντλερ (Kyle Chandler).

Σύμφωνα με τη σύνοψη η ταινία έχει να κάνει με «μία ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι, που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Όμως, όσο η είδηση βγαίνει στο φως, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους αρχίζει να καταρρέει και όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμα και ποιος μπορεί να σταθεί πραγματικός σύμμαχος».