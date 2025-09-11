Βγήκε το πρώτο τρέιλερ του θρίλερ δράσης «The Rip» με τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ

Η ταινία αναμένεται να βγει στις 16 Ιανουαρίου 2026
Το πρώτο τρέιλερ για το νέο αστυνομικό θρίλερ Αμερικανικής παραγωγής «The Rip» του Τζο Κάρναχαν (Joe Carnahan) δόθηκε στην δημοσιότητα και παρουσιάζει τους καταιγιστικούς διαλόγους και τους ηθικά αμφιλεγόμενους χαρακτήρες του σεναριογράφου-σκηνοθέτη, μαζί με ένα εξαιρετικό καστ.
Πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) που συνεργάζονται για ακόμη μία φορά, ο Στίβεν Γιουν (Steven Yeun), η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), η Σάσα Κάγιε (Sasha Calle), η Καταλίνα Σαντίνο Μορένο (Catalina Sandino Moreno), και οι Σκοτ Άτκινς (Scott Adkins) και Κάιλ Τσάντλερ (Kyle Chandler).
Σύμφωνα με τη σύνοψη η ταινία έχει να κάνει με «μία ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι, που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Όμως, όσο η είδηση βγαίνει στο φως, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους αρχίζει να καταρρέει και όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμα και ποιος μπορεί να σταθεί πραγματικός σύμμαχος».
Ο 56χρονος σκηνοθέτης Joe Carnahan είναι αδελφός του σεναριογράφου Matthew Michael Carnahan. Το "The Rip" όπου οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ είναι και εκ των παραγωγών, προγραμματίζεται να διανεμηθεί για προβολή στις 16 Ιανουαρίου 2026 από το Netflix.
Σύμφωνα με τον Κάρναχαν, ο όρος «rip» αναφέρεται στην κατάσχεση μετρητών, ναρκωτικών ή όπλων. «Το φιλμ είναι εμπνευσμένο επίσης από την αγάπη μου για τα κλασικά αστυνομικά θρίλερ της δεκαετίας του ’70 που έδιναν έμφαση στους χαρακτήρες και τις μεταξύ τους σχέσεις — ταινίες όπως το “Serpico” και το “Prince of the City”, αλλά και το “Heat” του Μάικλ Μαν-Michael Mann», πρόσθεσε
Ο Ντέιμον που θα τον δούμε και στην "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου μαζί με τον Μπεν Άφλεκ στην απονομή του 1998 για τον "Ξεχωριστό Γουίλ Χάντινγκ" όπου επίσης πρωταγωνιστούσε.
