Διασελλάκι Αιτωλοακαρνανίας: Ο τελευταίος βοσκός που κρατά ζωντανή την παράδοση

Στο μικρό ορεινό χωριό Διασελλάκι της Αιτωλοακαρνανίας, ο Κώστας είναι ο μοναδικός κτηνοτρόφος που συνεχίζει να ζει και να εργάζεται με το κοπάδι του, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση της ορεινής κτηνοτροφίας.

Από παιδί αφιερωμένος στα πρόβατα και τα γίδια, περιγράφει με συγκίνηση τις δυσκολίες του επαγγέλματος, την αγάπη του για τα ζώα, τις απώλειες από επιθέσεις λύκων, αλλά και την υπερηφάνεια που νιώθει συνεχίζοντας την οικογενειακή του πορεία.

Μέσα από τη μαρτυρία του, αναδεικνύεται η καθημερινή ζωή ενός βοσκού, οι προκλήσεις της σύγχρονης κτηνοτροφίας, αλλά και οι μνήμες μιας εποχής όπου τα κουδούνια αντηχούσαν στα βουνά. Μια ιστορία γεμάτη αλήθειες, συναισθήματα και δεσμούς με τη φύση και τον τόπο.