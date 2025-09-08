Τραγωδία στο Μεξικό: Τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο- 8 νεκροί, 45 τραυματίες- ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό βίντεο
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όπου ένα τρένο συγκρούσηκε με ένα διώροφο λεωφορείο , με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν 45.
Σύμφωνα με το Associated Press, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.
Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο τουδυστυχήματος, σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.
