Τραγωδία στο Μεξικό: Τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο- 8 νεκροί, 45 τραυματίες- ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό βίντεο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όπου ένα τρένο συγκρούσηκε με ένα διώροφο λεωφορείο , με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν 45.

Σύμφωνα με το Associated Press, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

 

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο τουδυστυχήματος, σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.

