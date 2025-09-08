Πρεμιέρα την Πέμπτη 11-9 για το φιλμ "Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε"

Αυτή την Πέμπτη 11-9-2025 κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες ταυτόχρονα με την έξοδο του στο εξωτερικό, το φιλμ "Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε - Downton Abbey: The Grand Finale" σε σκηνοθεσία του Σάιμον Κέρτις, σε διανομή της Tanweer.

Το φιλμ αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Tο παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την οικογένεια Κρόουλι και το προσωπικό του Πύργου να οδεύουν στη δεκαετία του 1930. Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton.

Πρόκειται για sequel - σίκουελ στο "Downton Abbey: A New Era" (2022) που είχε κάνει εισπράξεις 93 εκατ. δολαρίων και το 3ο και τελικό φιλμ στο Downton Abbey franchise. Η 1η ταινία "Downton Abbey" παραγωγής 2019 σε σκηνοθεσία Michael Engler και σενάριο Julian Fellowes, που βασίστηκε στην ομώνυμη άκτως επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά εποχής που εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο Βρετανός με ρίζες από το Κάιρο της Εγύπτου, Julian Fellowes, είχε γνωρίσει ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία φτάνοντας τα σχεδόν 195 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.