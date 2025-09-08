Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια - Οι πρώτες καθηλωτικές σκηνές

Δυνατές συγκρούσεις και έντονα πάθη, σκληρές αντιπαραθέσεις, σκηνές που κόβουν την ανάσα και αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές έρχονται στη νέα δραματική σειρά εποχή του ALPHA, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Το κανάλι θέλησε να δώσει στους τηλεθεατές μία… πρώτη γεύση για όσα πρόκειται να συμβούν στην πλοκή της σειράς, δημοσιεύοντας κάποιες καθηλωτικές σκηνές, μέσω τριών teasers από τα πρώτα επεισόδια του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Η Τρούμπα ζει κι αναπνέει μέσα από καπνό, μουσικές, γέλια και σκιές. Εκεί όπου οι άντρες πιστεύουν πως κρατούν τα κλειδιά, οι γυναίκες γράφουν τη δική τους ιστορία με αίμα, έρωτα και εκδίκηση.