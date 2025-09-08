Back to Top
Τραγωδία στην Ίο: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Ίο με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μηχανής. Το τραγικό περιστατικό έγινε στον επαρχιακό δρόμο Κάμπου – Χώρας Ίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα στην Ίο συνέβη χθες (07.09.2025) το βράδυ όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί βαριά ο νεαρός αναβάτης.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο σχηματίζει σχετική δικογραφία.

