Αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον και την ακτινοβολία του Πατρινού Καρναβαλιού

Εκτός του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα που εκπροσώπησε την Κοινωφελή επιχείρηση, στο περίπτερο βρέθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης εκ μέρους του Δήμου Πατρέων, ενώ το επισκέφτηκε & ο Πατρινός υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας και παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Χαράλαμπος Μπονάνος, Ανδρέας Φίλιας, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Τάκης Παπαδόπουλος και Αθανάσιος Μαυρομμάτης, καθώς και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Κώστας Σβόλης.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Πατρινού Καρναβαλιού στο περίπτερο της Περιφέρειας, αποκάλυψε μια σημαντική εξέλιξη που σχετίζεται με το μέλλον και την αναβάθμιση του ιστορικού θεσμού κατόπιν της πρότασης που έχει δεχτεί από το Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δηλώνοντας ότι δεν μπορείς να αγνοήσεις τις προτάσεις των δυο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης για το Πατρινό Καρναβάλι που βρίσκονται σε κοινή οδό και κοινό βηματισμό. Συνέχισε λέγοντας ότι η διάθεση και η θετική βούληση μπορούν να αποφέρουν πολλά. Και κατέληξε επισημαίνοντας ότι είναι έτοιμος να στηρίξει την κοινή αυτή πρόταση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης υπογράμμισε ότι με την παρουσία του μέσα από το περίπτερο στη ΔΕΘ, ο Δήμος θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε το Καρναβάλι της Πάτρας να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο. Τόνισε την υποβολή προτάσεων και σκέψεων του Δήμου Πατρέων στον υφυπουργό Πολιτισμού και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αν αυτές πάρουν σάρκα και οστά, το Πατρινό Καρναβάλι δεν θα είναι μόνο το καλύτερο Καρναβάλι της Ελλάδας αλλά και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Όπως είπε ο Δήμαρχος Πατρέων, οι προτάσεις βάζουν τις βάσεις για να κάνουμε το Καρναβάλι μας ακόμα πιο ξεχωριστό με σημαντικά στοιχεία του που είναι στην πρωτοπορία και να ακτινοβολεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άρχισε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην 89η ΔΕΘ, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ομώνυμου φορέα (ΔΕΘ-Helexpo) το 1925.