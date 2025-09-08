Στη Θεσσαλονίκη και ο Κώστας Καραμανλής: Αντί για ΔΕΘ πήγε για ....

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το περασμένο τριήμερο ο Κώστας Καραμανλής, αποφεύγοντας όμως τα νεοδημοκρατικά "πηγαδάκια" και τους φωτογράφους.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να κινηθεί ινκόγκνιτο, μακριά από τα στελέχη του κόμματος που είχαν κάνει απόβαση στη συμπρωτεύουσα για την ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τα "Νέα", ο κ. Καραμανλής βρέθηκε μαζί με φίλους του στην αγαπημένη του ψησταριά, μακριά από τα κοσμικά του κέντρου της πόλης, στον Χορτιάτη, να απολαμβάνει το αγαπημένο του… αγριογούρουνο στη γάστρα.