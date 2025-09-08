Στη Θεσσαλονίκη και ο Κώστας Καραμανλής: Αντί για ΔΕΘ πήγε για ....

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να κινηθεί ινκόγκνιτο, μακριά από τα στελέχη του κόμματος που είχαν κάνει απόβαση στη συμπρωτεύουσα για την ΔΕΘ.
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το περασμένο τριήμερο ο Κώστας Καραμανλής, αποφεύγοντας όμως τα νεοδημοκρατικά "πηγαδάκια" και τους φωτογράφους.
Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να κινηθεί ινκόγκνιτο, μακριά από τα στελέχη του κόμματος που είχαν κάνει απόβαση στη συμπρωτεύουσα για την ΔΕΘ.
Σύμφωνα με τα "Νέα", ο κ. Καραμανλής βρέθηκε μαζί με φίλους του στην αγαπημένη του ψησταριά, μακριά από τα κοσμικά του κέντρου της πόλης, στον Χορτιάτη, να απολαμβάνει το αγαπημένο του… αγριογούρουνο στη γάστρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr