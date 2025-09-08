Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Στη Θεσσαλονίκη και ο Κώστας Καραμανλής: Αντί για ΔΕΘ πήγε για ....

Στη Θεσσαλονίκη και ο Κώστας Καραμανλής:...

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να κινηθεί ινκόγκνιτο, μακριά από τα στελέχη του κόμματος που είχαν κάνει απόβαση στη συμπρωτεύουσα για την ΔΕΘ.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το περασμένο τριήμερο ο Κώστας Καραμανλής, αποφεύγοντας όμως τα νεοδημοκρατικά "πηγαδάκια" και τους φωτογράφους.

 Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να κινηθεί ινκόγκνιτο, μακριά από τα στελέχη του κόμματος που είχαν κάνει απόβαση στη συμπρωτεύουσα για την ΔΕΘ.

 Σύμφωνα με τα "Νέα", ο κ. Καραμανλής βρέθηκε μαζί με φίλους του στην αγαπημένη του ψησταριά, μακριά από τα κοσμικά του κέντρου της πόλης, στον Χορτιάτη, να απολαμβάνει το αγαπημένο του… αγριογούρουνο στη γάστρα.

Ειδήσεις Τώρα

Αυτοί είναι οι 504 οικισμοί στην Αχαΐα που εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ

Μέγα Σπήλαιο: Οργανωμένο κύκλωμα «βλέπει» η αστυνομία- Ποιοι άλλοι συνελήφθησαν

Πάτρα: Στέγη για πολίτες από ανενεργό στρατόπεδο- Τι προβλέπεται και πού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κώστας Καραμανλής 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις