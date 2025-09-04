Στη ΔΕΘ η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

Ο ιστορικός θεσμός του Πατρινού Καρναβαλιού θα εκπροσωπηθεί στην κορυφαία έκθεση της χώρας, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκπέμποντας μήνυμα εξωστρέφειας σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΔΗΠ και συνεχίζει:

"Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας θα λάβει μέρος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που θα πραγματοποιηθεί στη συμπρωτεύουσα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως και τη Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, μέσω της συμμετοχής της στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ομώνυμου φορέα (ΔΕΘ-Helexpo) το 1925.

Η παρουσία του Πατρινού Καρναβαλιού στο περίπτερο στην 89η ΔΕΘ θα περιλαμβάνει:

-Τρισδιάστατη μακέτα του περσινού Βασιλιά Καρνάβαλου (Αρλεκίνου) και τρισδιάστατες μακέτες με μπάστακες, σε σχέδιο του Πέτρου Βρυώνη.

-Δύο αντίγραφα τοπόσημων της Πόλης, τεχνικής 3d printing που έχουν κατασκευαστεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες».

-Προωθητικά έντυπα για το Πατρινό Καρναβάλι.

-Οπτικοακουστικό υλικό με κορυφαίες στιγμές του Καρναβαλιού που θα προβάλλεται στην τηλεόραση του περιπτέρου.

Την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στην 89η ΔΕΘ θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρός της Παύλος Σκούρας.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία προβολής και επικοινωνίας του Πατρινού Καρναβαλιού, που αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας. Στόχος του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας μέσα από τη συμμετοχή στην έκθεση, είναι να δώσουν έμφαση και σημαντικό μέρος προώθησης στο Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» με έδρα τα Παλαιά Σφαγεία και παράλληλα να απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα στους επισκέπτες της έκθεσης στην Πάτρα κατά την περίοδο του ερχόμενου Καρναβαλιού (17/1/2025-22/2/2026), του κορυφαίου Καρναβαλιού της Ελλάδας".