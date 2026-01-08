Οι σειρές που θα κάνουν «πρεμιέρα» ή επιστρέφουν το 2026

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά γεμάτη τηλεοπτικές σειρές, με επιστροφές αγαπημένων τίτλων αλλά και νέα, συναρπαστικά projects.

Streaming πλατφόρμες όπως το Netflix, το HBO Max, το Prime Video, το Disney Plus και το Apple TV έχουν ήδη ετοιμάσει πολλές «εκπλήξεις» για binge-watchers.

Η ιστοσελίδα Discussing Film παρουσίασε πρόσφατα μια λίστα με τις σημαντικότερες σειρές της χρονιάς, που περιλαμβάνει τόσο νέες παραγωγές όσο και sequel δημοφιλών τίτλων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η νέα σεζόν του BEEF στο Netflix, το Spider-Noir με τον Nicolas Cage στο Prime Video, η επιστροφή του Euphoria στο HBO Max και το Crystal Lake, η πρώτη τηλεοπτική απόπειρα βασισμένη στη σειρά ταινιών Friday the 13th.