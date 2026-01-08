Οι σειρές που θα κάνουν «πρεμιέρα» ή επιστρέφουν το 2026

Η αναλυτική λίστα
Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά γεμάτη τηλεοπτικές σειρές, με επιστροφές αγαπημένων τίτλων αλλά και νέα, συναρπαστικά projects.
Streaming πλατφόρμες όπως το Netflix, το HBO Max, το Prime Video, το Disney Plus και το Apple TV έχουν ήδη ετοιμάσει πολλές «εκπλήξεις» για binge-watchers.
Η ιστοσελίδα Discussing Film παρουσίασε πρόσφατα μια λίστα με τις σημαντικότερες σειρές της χρονιάς, που περιλαμβάνει τόσο νέες παραγωγές όσο και sequel δημοφιλών τίτλων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η νέα σεζόν του BEEF στο Netflix, το Spider-Noir με τον Nicolas Cage στο Prime Video, η επιστροφή του Euphoria στο HBO Max και το Crystal Lake, η πρώτη τηλεοπτική απόπειρα βασισμένη στη σειρά ταινιών Friday the 13th.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις πιο σημαντικές σειρές του 2026:
Carrie
Ted – Σεζόν 2
Beef – Σεζόν 2
Lanterns
Hacks – Σεζόν 5
The Pitt – Σεζόν 2
Spider-Noir
Visionquest
Paradise – Σεζόν 2
Euphoria – Σεζόν 3
East of Eden
Crystal Lake
The Boys – Σεζόν 5
Wonder Man
Invincible – Σεζόν 4
X-Men 97 – Σεζόν 2
One Piece – Σεζόν 2
Ted Lasso – Σεζόν 4
Bridgerton – Σεζόν 4
The Boroughs
Breaking Bear
Scrubs Revival
Young Sherlock
Outer Banks – Σεζόν 5
The Testaments
Devil May Cry – Σεζόν 2
The Gentleman – Σεζόν 2
The Vampire Lestat
Blade Runner 2099
Maul - Shadow Lord
Legally Blonde Prequel
House of the Dragon – Σεζόν 3
Daredevil Born Again – Σεζόν 2
Star Trek: Starfleet Academy
Avatar: The Last Airbender – Σεζόν 2
Stranger Things: Tales from ‘85
A Knight of the Seven Kingdoms
Monarch: Legacy of Monsters – Σεζόν 2
Stuart Fails To Save The Universe
My Adventures with Superman – Σεζόν 3
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair
Something Very Bad Is Going to Happen
Untitled Larry David Sketch Comedy Series
Your Friendly Neighborhood Spider-Man – Σεζόν 2
Με τόσο μεγάλο και πολυποίκιλο πρόγραμμα, το 2026 φαίνεται να είναι μια χρονιά-ρεκόρ για τους λάτρεις των σειρών, προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα και κάθε είδος κοινού.
