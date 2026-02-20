Your Face Sounds Familiar: Τα πρώτα ονόματα που έδωσαν τα χέρια με τον ΑΝΤ1

Το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και οι επαφές των ανθρώπων του σταθμού με καλλιτέχνες που θα στελεχώσουν το show μεταμφιέσεων έχουν πάρει φωτιά.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες του zappit.gr στις πρώτες προφορικές συμφωνίες που φαίνεται εκτός απροόπτου να «κλειδώνουν» και αφορούν σε τρία πολύ δυνατά ονόματα, τα οποία θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα δούμε στη σκηνή του YFSF.

Όπως μαθαίνουμε, λοιπόν, ο δημοφιλής ηθοποιός Μέμος Μπεγνής, η αγαπημένη τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη και η πολυτάλαντη performer Idra Kayne φέρονται να έχουν ήδη δώσει την αρχική τους θετική απάντηση στον ΑΝΤ1 για να συμμετάσχουν ως παίκτες στον νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar. Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει καμία υπογραφή.