Παρουσιάζεται το εξαιρετικό βιβλίο του Γιώργου Μυσιρλάκη, «Πλόες – Χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα»

Σαράντα (40) χρόνια δημοσιογραφικής διαδρομής, εμπειριών, αναζητήσεων και καταγραφής της εποχής, συμπυκνώνονται στο βιβλίο του δημοσιογράφου Γιώργου Ν. Μυσιρλάκη με τίτλο «Πλόες – Χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα», το οποίο παρουσιάζουν σε εκδήλωση η Περιφέρεια Κρήτης και η Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις 18:30, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Α’ όροφος).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, ιατρός Γεωργία Μηλάκη, ο δημοσιογράφος Κώστας Τριγώνης, ο δημοσιογράφος, Ταμίας και επί σειράν ετών Πρόεδρος του ΤΕΑΣ, Θανάσης Μπαμπανέβας, καθώς και ο συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος Μυσιρλάκης.

Τον συντονισμό της παρουσίασης θα έχει ο δημοσιογράφος και Αντιπρόεδρος του ΤΕΑΣ Κώστας Βασιλάκης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ, Κυριάκος Κορτέσης.

Στην εκδήλωση θα παραστούν ο πρόεδρος του ΤΕΑΣ Κώστας Θεοδωρόπουλος και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Αντώνης Παπουτσάκης.

Λίγα λόγια για την έκδοση

Το βιβλίο «Πλόες – Χαρτογραφώντας 40 χρόνια σε δημοσιογραφική ρότα»» δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια χαρτογράφηση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας μέσα από το βλέμμα του δημοσιογράφου Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, στους ανθρώπους και στα γεγονότα που σφράγισαν τέσσερις δεκαετίες δημόσιου λόγου, με πυξίδα την αλήθεια και τον σεβασμό στον αναγνώστη.

Η έκδοση έγινε με την στήριξη του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και της Περιφέρειας Κρήτης τους οποίους & ευχαριστεί θερμά ο συγγραφέας και σημειώνει για τους «Πλόες» ότι "είναι κάτι περισσότερο από μια προσωπική μαρτυρία∙ είναι μια καταγραφή μνήμης τεσσάρων δεκαετιών, όπου η δημοσιογραφία συναντά την Ιστορία", προσθέτοντας πως το έγραψε με ψυχή και αλήθεια.

Με γλώσσα άμεση και στοχαστική, ο ΓΙΏΡΓΟς Μυσιρλάκης μοιράζεται τις δυσκολίες και τις χαρές του επαγγέλματος, αναδεικνύοντας τη δημοσιογραφία ως λειτούργημα που απαιτεί ακεραιότητα, ευθύνη και αγάπη για την αλήθεια.

Οι Πλόες δεν είναι μόνο η πορεία ενός δημοσιογράφου. Είναι ένα μωσαϊκό μνήμης που συνδέει το προσωπικό με το συλλογικό, την Κρήτη με την Ελλάδα, το παρελθόν με το παρόν, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.