ΗΠΑ: Οργή για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ - Διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις

Η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ σημειώθηκε στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις. Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για τον πέμπτο θάνατο που συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης. Το περιστατικό θεωρείται από πολλούς ως δραματική κλιμάκωση μιας ήδη επιθετικής στρατηγικής, η οποία έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις σε κοινότητες μεταναστών και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη, τη Βόρεια Καρολίνα, το Τέξας, το Χιούστον, τη Γιούτα και το Σαν Ντιέγκο, ενώ στο επίκεντρο παραμένει η ίδια η Μινεάπολη, όπου η ένταση παραμένει υψηλή και η παρουσία των αρχών ιδιαίτερα αυξημένη.

Διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών , καθώς η οργή για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ , η οποία σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, εξαπλώνεται πέρα από τα όρια της Μινεσότα.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING: HUNDREDS of anti-ICE protestors are now blocking roads and terrorizing innocent drivers in Minneapolis<br><br>Minneapolis Police are TOTALLY MIA<br><br>And it’s only 8pm.<br><br>WE NEED THE NATIONAL GUARD! <a href="https://t.co/hkjfE18vvT">pic.twitter.com/hkjfE18vvT</a></p>— Nick Sortor (@nicksortor) <a href="https://twitter.com/nicksortor/status/2009087616520769545?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Μινεάπολη, και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή των Twin Cities, βρίσκεται σε κατάσταση έντασης από την Τρίτη, όταν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης. Η επιχείρηση συνδέεται εν μέρει με καταγγελίες για απάτη που αφορούν κατοίκους σομαλικής καταγωγής, γεγονός που έχει προκαλέσει φόβο και ανησυχία στις τοπικές κοινότητες. Από τις πρώτες ώρες μετά τον πυροβολισμό, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να διαμαρτυρηθούν κατά της ICE και των ομοσπονδιακών αρχών.

Το βράδυ της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε αγρυπνία στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου πυροβολήθηκε μέσα στο SUV της. Το αυτοσχέδιο μνημείο μεγάλωνε ώρα με την ώρα, καθώς πλήθος κόσμου άφηνε κεριά, λουλούδια και σημειώματα. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «ICE NOT WELCOME» και «REMEMBER 1.7.26», την ημερομηνία του θανάτου της. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, δεκάδες ακόμη κεριά είχαν προστεθεί, μετατρέποντας τη διασταύρωση σε τόπο συλλογικού πένθους αλλά και πολιτικής διαμαρτυρίας.

Το πρωί της Πέμπτης, μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας άρχισαν να στήνουν αυτοσχέδια οδοφράγματα γύρω από το σημείο του πυροβολισμού, χρησιμοποιώντας παλέτες, κάδους απορριμμάτων, ελαστικά και κώνους κυκλοφορίας. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι ζουν εδώ και εβδομάδες σε κλίμα φόβου, λόγω της αυξημένης παρουσίας ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη, και ότι η παρουσία τους στα οδοφράγματα αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς το θύμα.

Πολιτικές αντιδράσεις για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και αμηχανία Τραμπ

Η πολιτική διάσταση του περιστατικού αποτυπώθηκε με σαφήνεια στις αντιδράσεις των τοπικών αρχών. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, προκάλεσε αίσθηση όταν δήλωσε δημόσια προς την ICE “get the f**k out”, καταγγέλλοντας τον θανατηφόρο πυροβολισμό. Ο Φρέι, επανέλαβε ότι το ζήτημα της ένοπλης βίας και της αστυνόμευσης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την πολιτική συζήτηση. Υπενθυμίζεται ότι είχε ηγηθεί της πόλης και κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να αναπτύξει την Εθνοφρουρά εάν η κατάσταση το απαιτήσει. Την ίδια στιγμή, κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν τις διαμαρτυρίες ειρηνικές. «Θέλουν ένα θέαμα. Δεν μπορούμε να τους το προσφέρουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πυροβολισμό «μια βίαιη κατάσταση», υποστηρίζοντας αρχικά ότι η Ρενέ Γκουντ φάνηκε να προσπαθεί να παρασύρει με το όχημά της έναν πράκτορα της ICE. Ωστόσο, αφού παρακολούθησε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε αργή κίνηση, εμφανίστηκε εμφανώς αμήχανος. «Είναι μια τρομερή σκηνή. Νομίζω ότι είναι φρικτό να το βλέπεις. Το απεχθάνομαι», δήλωσε στους New York Times. Όταν ρωτήθηκε αν η αντίδραση της υπηρεσίας ήταν υπερβολική, απέφυγε να απαντήσει ευθέως και απέδωσε την ευθύνη στις μεταναστευτικές πολιτικές του Τζο Μπάιντεν.

Η στάση αυτή ήρθε σε αντίθεση με εκείνη του «τσάρου των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει το βίντεο και ότι θα περιμένει την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Μινεσότα, Μπομπ Τζέικομπσον, ανακοίνωσε ότι οι πολιτειακές αρχές θα διερευνήσουν τον πυροβολισμό σε συνεργασία με τις ομοσπονδιακές αρχές.