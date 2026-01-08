ΗΠΑ: Οργή στη Μινεάπολη μετά τον εν ψυχρώ πυροβολισμό 37χρονης από πράκτορες της ICE

Επαγγελματίας ταραξίας το θύμα, λέει ο Τραμπ

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Μινεάπολη των ΗΠΑ ο θάνατος της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) με την κυβέρνηση Τραμπ να μιλάει για πράξη αυτοάμυνας και τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για υπέρμετρη πράξη βίας. Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη Γκουντ, η οποία ήταν ποιήτρια «και το πιο ευγενικό άτομο που ξέρω», σύμφωνα με τη μητέρα της, δεν σταματάει παρά τις εντολές των πρακτόρων της ICE με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει τρεις φορές προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραξίας, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα». Κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!».

Λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έπεσε νεκρή η 37χρονη φωνάζοντας το όνομά της αλλά και συνθήματα κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Can’t sleep. Everyone is upset about Minneapolis. My eldest son just sent me photos/videos from the vigil for Renee (he lives there). <a href="https://t.co/SL70JLaXVH">pic.twitter.com/SL70JLaXVH</a></p>— Claude Taylor (@TrueFactsStated) <a href="https://twitter.com/TrueFactsStated/status/2009092732648870220?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Την πυροβόλησαν στο κεφάλι» Σε άλλο βίντεο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έχει καταγραφεί μια γυναίκα που αυτοπροσδιορίστηκε ως η σύζυγος της Γκουντ να κατηγορεί τον εαυτό της για τον θάνατο της 37χρονης

«Εγώ την έκανα να έρθει εδώ, είναι δικό μου λάθος. Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου. Την πυροβόλησαν στο κεφάλι» ακούγεται να λέει η γυναίκα.

Κυβερνήτης Μινεσότα: Είμαι θυμωμένος

«Αυτό που βλέπουμε είναι οι συνέπειες μιας διακυβέρνησης που έχει ως στόχο να δημιουργεί φόβο, πρωτοσέλιδα και συγκρούσεις», είπε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς. Λέει ότι το γραφείο του έχει επικοινωνήσει με την Κρίστι Νόεμ αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση. «Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», λέει, απευθυνόμενος απευθείας στον Τραμπ και την Νόεμ. «Κατανοώ τον θυμό σας. Είμαι θυμωμένος», είπε απευθυνόμενος στους πολίτες της Μινεσότα και κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό των κατοίκων της πολιτείας. Δήμαρχος Μινεάπολης: Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν το χάος στους δρόμους

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι είπε στους δημοσιογράφους ότι «φοβόταν» τέτοιου είδους ενέργειες από τους αξιωματικούς της ICE στην πόλη. «Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν το χάος στους δρόμους μας», πρόσθεσε. Ανέφερε πως πρέπει να γίνει έρευνα, αλλά δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος για το πώς θα αποδοθεί Δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι κατά την άποψή του, το άτομο που σκοτώθηκε δεν προσπαθούσε να «χτυπήσει κανέναν». Ο Ο’Χάρα είπε ότι το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα συμμετέχει στην έρευνα για να διαπιστώσει αν έχουν παραβιαστεί κρατικοί νόμοι. Οι αρχές προσθέτουν ότι οι τοπικές αστυνομικές αρχές πρέπει να συμμετάσχουν στην έρευνα, μαζί με την ομοσπονδιακή αστυνομία. Ο δήμαρχος κατηγόρησε τις ομοσπονδιακές αρχές ότι «προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας» και αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι έχει δει βίντεο του συμβάντος. «Πρόκειται για έναν πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα τη δύναμή του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος», είπε. Ταυτόχρονα, κάλεσε τους πράκτορες να φύγουν από την πόλη λέγοντας πως «η παρουσία τους προκαλεί χάος» και «έκανε μια δύσκολη κατάσταση ακόμα πιο προβληματική». «Είμαστε καλύτεροι από μια ομάδα πρακτόρων της ICE που αποστέλλονται σε πόλεις σε όλη τη χώρα και διαλύουν οικογένειες και κοινότητες» είπε, καλώντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το «μίσος» με «αγάπη». «Δεν θα τσιμπήσουμε το δόλωμα» συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες του Τραμπ αποσκοπούν μόνο στο να «δημιουργήσουν περισσότερο χάος και περισσότερη απόγνωση». «Ας τους δείξουμε την ενότητά μας» είπε. Κρίστι Νόεμ: Προσπάθησε να τους πατήσει, εγχώρια τρομοκρατία

Νωρίτερα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, είπε ότι οι πράκτορες της ICE εκτελούσαν «ενέργειες επιβολής του νόμου» στην πόλη, όταν τα οχήματά τους κόλλησαν στο χιόνι. «Προσπαθούσαν να σπρώξουν το όχημά τους και μια γυναίκα τους επιτέθηκε» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γυναίκα φέρεται να «προσπάθησε να τους πατήσει» με το όχημά της. Ο πράκτορας της ICE «πυροβόλησε αμυντικά για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του», ισχυρίστηκε. Οι ενέργειες της γυναίκας συνιστούν «εγχώρια τρομοκρατία», είπε η Νόεμ και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τους τους αξιωματικούς της ICE. Τις τελευταίες δύο ημέρες, έχουν πάει στην πόλη πάνω από 2.000 πράκτορες, διευκρίνισε.