Νέα Αριστερά Αχαΐας: «Κάλεσμα σε συγκέντρωση για τα 35 χρόνια από τη δολοφονία Τεμπονέρα»

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας τιμά τα 35 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα και καλεί σε συγκέντρωση-διαδήλωση για τη στήριξη της δημόσιας παιδείας και των κοινωνικών αγώνων.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Τριάντα πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και αγωνιστική. Ο Νίκος Τεμπονέρας δολοφονήθηκε επειδή στάθηκε δίπλα στους μαθητές, υπερασπιζόμενος το δημόσιο σχολείο, τη δημοκρατία και το δικαίωμα στη συλλογική διεκδίκηση.

Σε μια εποχή που η αυταρχική καταστολή, η απαξίωση της δημόσιας παιδείας και η στοχοποίηση όσων αγωνίζονται επιστρέφουν με νέες μορφές, η ιστορική μνήμη γίνεται αναγκαίο εργαλείο αντίστασης. Η δολοφονία του Τεμπονέρα μας θυμίζει πού οδηγεί η ανοχή στον φανατισμό, την κρατική αυθαιρεσία και τη βία απέναντι στη συλλογική διεκδίκηση και τους κοινωνικούς αγώνες.

Η Νέα Αριστερά στηρίζει και καλεί στη Συγκέντρωση – Διαδήλωση για τα 35 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα:

Αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, 18:00 στο Σχολικό Συγκρότημα «ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ» (ΒΟΥΔ – Ψηλά Αλώνια, Πάτρα)

Τιμούμε τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα συνεχίζοντας τον αγώνα για δημόσια παιδεία, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και ελευθερία. Για να μην ξεχάσουμε. Για να μην επαναληφθεί. Για να νικήσει η ζωή, η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση.