Αντίο στην Μέριλιν Μπέργκμαν, την Οσκαρική στιχουργό το "The Way We Were"

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια η Μέριλιν Μπέργκμαν - Marilyn Bergman, η οποία μαζί με τον αγαπημένο σύζυγο της Άλαν Μπέργκμαν είχαν γράψει τους στίχους σε υπέροχα τραγούδια και είχαν τιμηθεί 3 φορές με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Πιο συγκεκριμένα είχαν πάρει το Όσκαρ για την υπέροχη μπαλάντα «The Windmills of Your Mind» (μουσική Μισέλ Λεγκράν) από την ταινία του 1968 σε σκηνοθεσία Νόρμαν Τζούισον «The Thomas Crown Affair» με την Φέι Νταναγουέι και τον Στιβ ΜακΚουίν, για το θρυλικό κομμάτι «The Way We Were» από την ομώνυμη ταινία του Σίντνει Πόλακ με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ (μουσική Μάρβιν Χάμλις) και το 1983 για το «Papa can you hear me» από την ταινία «Γιεντλ της Μπάρμπρα Στρέιζαντ σε μουσική και πάλι του Μισέλ Λεγκράν.

Η Στρέιζαντ που τον ερχόμενο Απρίλιο θα γίνει αισίως 80 χρονών εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το θάνατο της Μέριλιν Μπέργκμαν καθώς οι Μπέργκμαν για την ίδια όπως είπε είναι σαν οικογένεια. Αξίζει να σημειωθεί πως η Στρέιζαντ έχει ερμηνεύσει περισσότερα από εξήντα τραγούδια που τους στίχους έχουν γράψει η Μέριλιν και ο Άλαν Μπέργκμαν. Όπως είχε γράψει με αφορμή τον δίσκο που είχαν κάνει μαζί το 2011 «What matters Most», οι στίχοι τους μοιάζουν με μία μινιατούρα σεναρίου δίνοντας την ευκαιρία στον καλλιτέχνη να τους ερμηνεύσει και να τους προσεγγίσει ως ηθοποιός, κάτι που πάντα επιχειρώ όταν τραγουδώ. Επίσης είχε πει πως οι στίχοι των Μπέργκμαν μιλούσαν κυρίως για την αγάπη και τις διάφορες εκφάνσεις της. «Αντιλαμβάνονται σε βάθος και συχνά με έναν ποιητικό λυρισμό τις ανθρώπινες σχέσεις, που είναι άλλοτε λογικές κι άλλοτε το αντίθετο, γεμάτες πάθος και άλλες φορές απογοητευτικές», είχε αναφέρει η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία ήταν μόλις 18-19 ετών και τραγουδούσε σ’ ένα χώρο στο Greenwich Village στη Νέα Υόρκη, άσημη ακόμα όταν πήγαν και την πρωτάκουσαν η Μέριλιν και ο Άλαν Μπέργκμαν και αμέσως την ξεχώρισαν. «Ήταν μοναδική», είχε αναφέρει η Μέριλιν Μπέργκμαν τονίζοντας πως το να έχεις τη φωνή της Στρέιζαντ στο μυαλό σου όταν γράφεις στίχους τραγουδιών αποτελεί ίσως την ιδανικότερη έμπνευση.

Η Μέριλιν Μπέργκμαν είχε γεννηθεί στις 10 Νοεμβρίου του 1929 στο Μπρούκλιν, της Νέας Υόρκης. Ο σύζυγος της και σταθερός συνεργάτης, Άλαν Μπέργκμαν είναι σήμερα 96 ετών. Απέκτησαν μία κόρη και μία εγγονή.

Όπως γράφτηκε, η Μέριλιν Μπέργκμαν πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της τον 96χρονο σύζυγό της Άλαν (ήταν παντρεμένοι από το 1958) και την κόρη τους, σύμφωνα με τον ατζέντη της.

Το επιτυχημένο στιχουργικό δίδυμο που συνεργάστηκε για πληθώρα θεατρικών, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων & ήταν γνωστό για την «εξειδίκευσή» του στις μπαλάντες.

Τραγούδια με στίχους τους που έγιναν εμπορικές επιτυχίες ερμήνευσαν και οι Φρεντ Αστέρ και τΦρανκ Σινάτρα.

Ο θάνατος της Μέριλιν Μπέργκμαν συνδέεται με αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλά όχι εξαιτίας του Covid-19.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε πως οι Μπέργκμαν είχαν προταθεί συνολικά για 16 Όσκαρ, ενώ είχαν κερδίσει και βραβεία Grammy και Emmy και είχαν περιληφθεί στους στιχουργούς του Hall of Fame το 1980.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ απευθυνόμενη στους δυο τους είχε αναφέρει, μπορεί να πέρασαν δεκαετίες αφότου πρωτογνωριστήκαμε και τα χρόνια πέρασαν γρήγορα αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που οι δυο σας και οι μαγικοί στίχοι και λέξεις που γράψατε μπήκαν στη ζωή μου και την άλλαξαν και είμαι επίσης χαρούμενη που εσείς με αφήσατε να γίνω μέρος της δικής σας ζωής.

Τέλος όπως έγραψε και το thewrap.com, από τα ωραιότερα τραγούδια τους ήταν και το “You Don’t Bring Me Flowers”, μία μπαλάντα που τραγούδησε ντουέτο η Μπάρμπρα Στρέιζαντ με τον Νιλ Ντάιμοντ καθώς και τα “What Are You Doing the Rest of Your Life?” “How Do You Keep the Music Playing?”.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ