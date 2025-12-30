Η κωμική περιπέτεια "Anaconda" την Πρωτοχρονιά στις Ελληνικές αίθουσες

Οι ηθοποιοί Jack Black και ο Paul Rudd συμπρωταγωνιστούν σε μια ξέφρενη κωμωδία με ανεξέλεγκτη δράση, που τους στέλνει στα βάθη του Αμαζονίου αντιμέτωπους με ένα τεράστιο φίδι Ανακόντα. Ο λόγος για την ταινία "Anaconda" που αποτελεί το φρέσκο remake της περιπέτειας του 1997, σε σκηνοθεσία του Tom Gormican, που συνυπογράφει & το σενάριο με τον Kevin Etten.

Το καλοκουρδισμένο καστ της καινούριας ταινίας που ξεκίνησε μόλις να προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με επιτυχία (23,5 εκατ. δολάρια εισπράξεις στις ΗΠΑ συν ακόμη άλλα 20 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο), συμπληρώνουν οι Steve Zahn, Thandiwe Newton-Θάντι Νιούτον του Οσκαρικού "Crash", Daniela Melchior και Selton Mello.

O Doug (Jack Black) και ο Griff (Paul Rudd) είναι κολλητοί φίλοι από παιδιά και πάντα ονειρεύονταν να κάνουν το ριμέικ της αγαπημένης τους ταινίας: το «κλασικό» κινηματογραφικό Anaconda. Όταν μια κρίση μέσης ηλικίας τούς ωθεί να το κάνουν επιτέλους, κατευθύνονται βαθιά στον Αμαζόνιο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Αλλά τα πράγματα γίνονται σοβαρά όταν εμφανίζεται ένα αληθινό γιγάντιο ανακόντα, μετατρέποντας το κωμικά χαοτικό σετ της ταινίας σε μια θανατηφόρα κατάσταση. Η ταινία που ψοφάνε να γυρίσουν; Μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή...

Σκηνοθεσία: Tom Gormican.

Στο "Ανακόντα - Anaconda" του '97 που ήταν περιπέτεια με στοιχεία τρόμου, σε σκηνοθεσία Luis Llosa-Λουίς Λιόσα, έπαιζαν οι Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Έρικ Στολτζ, Όουεν Ουίλσον, κ.α. Οι εσιπράξεις τότε είχαν φτάσει τα 136.8 εκατ. δολάρια.

Το νέο φιλμ με διάρκεια 100 λεπτά, κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες (και στην Πάτρα) την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 (Πρωτοχρονιά) σε διανομή της Feelgood.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, για πρώτη φορά συμπρωταγωνιστές, οι συνομήλικοι Jack Black και Paul Rudd (είναι 56 ετών) ενσαρκώνουν τους Doug McCallister και Ronald Griffin Jr., δύο κολλητούς που αναζωπυρώνουν

την παιδική τους αγάπη για το σινεμά, δημιουργώντας από την αρχή μία από τις αγαπημένες τους ταινίες: το εισπρακτικό φαινόμενο του 1997, Ανακόντα. Πολύ σύντομα όμως, το εγχείρημα εκτροχιάζεται όταν συναντούν ένα αληθινό, τεράστιο

και εξαιρετικά πεινασμένο ανακόντα βαθιά στη ζούγκλα και καλούνται να βρουν τρόπο να ολοκληρώσουν την ταινία και να φύγουν ζωντανοί από τον Αμαζόνιο. Αν και μοιράζεται τον τίτλο με την cult ταινία των 90’s, το κοινό μπορεί να είναι

ήσυχο: δεν χρειάζεται καμία γνώση του πρωτότυπου.

Η ταινία Ανακόντα είναι μια ολοκαίνουργια εκδοχή, μια ξέφρενη κωμωδία με ανεξέλεγκτη δράση, που στηρίζεται στο αλάνθαστο timing και τη μοναδική χημεία των ηθοποιών Black και Rudd.

Η ταινία στην Πάτρα θα προβληθεί στα Οptions Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ