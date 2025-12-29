Στις 7 Ιανουαρίου στο Σαν Τροπέ η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό

Η τελετή στην εκκλησία θα μεταδοθεί από οθόνες στο λιμάνι και στην κεντρική πλατεία Λις του Σεν Τροπέ. Μετά την ταφή προγραμματίζεται μια εκδήλωση απότισης φόρου τιμής που θα είναι «ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους του Σεν Τροπέ και τους θαυμαστές» την ακτιβίστριας και ηθοποιού.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει η ταφή, σε στενό κύκλο.

Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό , η οποία απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών , θα τελεστεί στο Σεν Τροπέ στις 7 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.

Η παραμυθένια ζωή και τα πολλά εμπόδια

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μπαρντό είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν φωτογραφήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας, την ημέρα των 90ών γενεθλίων της. Πριν από αυτό, είχε εμφανιστεί δημόσια τον Ιούλιο του 2023, συνοδευόμενη από έναν σκύλο.

Ο θάνατός της έρχεται λίγους μήνες μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας.

Η Μπριζίτ Μπαρντό ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο, εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle σε ηλικία μόλις 15 ετών, και καθιερώθηκε διεθνώς με την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» το 1956. Αποσύρθηκε από την υποκριτική το 1973, σε ηλικία 39 ετών, και αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των ζώων, ιδρύοντας το 1986 το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Μπαρντό αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ η δημόσια ζωή της περιλάμβανε και αμφιλεγόμενες στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως πρόστιμο από τη γαλλική κυβέρνηση και δηλώσεις της για το κίνημα #MeToo.

Η Μπαρντό παντρεύτηκε τέσσερις φορές, ενώ με τον Ζακ Σαριέ απέκτησαν έναν γιο, τον Νικολά-Ζακ Σαριέ. Παρά την προσωπική της ζωή, συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς για την τέχνη, τη μόδα και τον ακτιβισμό, αφήνοντας μια κληρονομιά που ξεπερνά τον χρόνο και τις γενιές.