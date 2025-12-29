ΙΝΚΑ: Άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους το γιορτινό τραπέζι

Ακριβότερο εμφανίζεται και φέτος το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, με τις αυξήσεις σε κρέας και βασικά αγαθά να πιέζουν σοβαρά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος καταναλωτών του «Νέου ΙΝΚΑ», μίλησε στο ΕΡΤnews για τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των πολιτών.

Το κόστος του εορταστικού τραπεζιού, όπως δήλωσε έχει ξεφύγει από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών, σημειώνοντας ότι «το να διαθέσουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ για μία μόνο βραδιά αποτελεί άπιαστο όνειρο».

Σχολιάζοντας τον τιμοκατάλογο για ρεβεγιόν σε δημοφιλή εστιατόρια, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τα 650 ευρώ το άτομο, δήλωσε: «Υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να τα διαθέσει. Όμως για τους περισσότερους καταναλωτές αυτά τα ποσά είναι απαγορευτικά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στο σπίτι είναι επίσης πιο ακριβό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στο κρέας. «Το μοσχάρι έχει ανέβει σημαντικά, καθώς περίπου το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος είναι εισαγόμενο. Όταν αυξάνονται οι τιμές στο εξωτερικό, αυτό μεταφέρεται αναγκαστικά και στην ελληνική αγορά», εξηγεί.

Ανοδική, όπως επισήμανε θα είναι η τιμή σε αρνί και κατσίκι, όπου οι αυξήσεις συνδέονται με τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και τα προβλήματα που προκάλεσε η ευλογιά, αλλά και με τη μεγαλύτερη ζήτηση των ημερών. «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι εκμεταλλεύονται τη συγκυρία και “τσιμπάνε” τις τιμές», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι τιμές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρσι.

Όσον αφορά το αν υπάρχει προοπτική αποκλιμάκωσης, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίζεται επιφυλακτικός. «Η τάση αυτή είναι παγκόσμια. Δεν βλέπω άμεσα ουσιαστική μείωση των τιμών», τονίσε, παραπέμποντας σε διεθνή στοιχεία. Σχολιάζοντας στοιχεία της εταιρείας Deloitte, στις ΗΠΑ δείχνει οι Αμερικανοί καταναλωτές δαπάνησαν φέτος 10% λιγότερα χρήματα σε σχέση με πέρσι, ενώ το 57% δηλώνει απαισιόδοξο για τις οικονομικές προβλέψεις του 2026.

Αντίστοιχα, όπως είπε, περίπου το 60% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει απαισιόδοξο τόσο για την προσωπική του οικονομική κατάσταση όσο και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. «Πολλοί αισθάνονται φτωχοί, έχουν δηλαδή την υποκειμενική εικόνα της φτώχειας, κάτι που επηρεάζει άμεσα την κατανάλωση και την καθημερινότητά τους».

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, δήλωσε: «Έχουμε μια σταθεροποίηση στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά καταναλωτικά είδη. Βοήθησε σε αυτό και η συμφωνία για τη μείωση των κωδικών, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα».