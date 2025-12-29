Σέρρες: «Δεν τον είδε κανείς»- Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη

Να εντοπίσουν ένα σημάδι της πορείας που πήρε ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του αναζητούν οι διασώστες, που εδώ και μέρες «χτενίζουν» την περιοχή του όρους Μπέλλες.

Οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες παραμένουν άκαρπες, με την οικογένειά του να φοβάται για το μοιραίο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος πυροσβέστης έφυγε από το σπίτι που έμενε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους χωρίς να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι και τραπεζικές κάρτες. Πήρε μόνο το αυτοκίνητό του και κινήθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Δεν ξέρουμε τίποτα»

Όπως λένε συγγενείς του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής, ο 45χρονος ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε δείξει ότι τον απασχολούσε κάτι σοβαρό.

«Πήρε το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρουμε τίποτα» σημείωσε ο κουνιάδος του, προσθέτοντας ότι η οικογένεια του 45χρονου δεν έχει καμία πληροφορία για τις κινήσεις του από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι του.

«Τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν τον είδε κανείς» συμπλήρωσε συγγενής του 45χρονου μιλώντας στο MEGA.

Δύσκολες καιρικές συνθήκες, έρευνα σε τηλέφωνο και laptop

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου δυσκόλεψαν σημαντικά από τις άσχημες καιρικές συνθήκες, που δεν επέτρεψαν καθαρές λήψεις από αέρος τις πρώτες μέρες των ερευνών.

Πλέον, οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις ηλεκτρονικές συσκευές του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, μήπως και καταφέρουν να εντοπίσουν συνομιλίες ή μηνύματα που θα τους οδηγήσουν στους λόγους της εξαφάνισης του 45χρονου.

Την ίδια ώρα, συνάδελφοι και φίλοι μιλούν για έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην υπηρεσία, έμπειρο στη μορφολογία της περιοχής, τόσο ως πυροσβέστης όσο και ως περιπατητής.

«Μπορεί να ήθελε να φύγει…» λέει η μητέρα του

«Εκατό σενάρια έβαλα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Μπορεί να ήθελε να φύγει μόνος του, μπορεί κάποιος να τον πήρε τηλέφωνο, να έφυγε στα γρήγορα, δεν πήρε το κινητό, μπορεί… Τι να πω; Εγώ είμαι πολύ χάλια», λέει από την πλευρά της η μητέρα του 45χρονου.

«Τα ψάχνει η Αστυνομία, κάμερες, πράγματα, άκρη δεν βγάζουν. Τα πήραν όλα η Αστυνομία, κινητά, laptop. Όλο το βουνό το έψαξαν. (…) Αυτός ήταν και λίγο… δεν μιλούσε, δεν έλεγε πολλά. Αν είδαν κάτι τι να πω; Όλη την περιοχή την έψαξαν. Το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε πουθενά, το αυτοκίνητο δεν χάνεται τόσο εύκολα» συμπλήρωσε.

Σήμερα έπρεπε να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε ένα σενάριο -από τα πολλά που είχαν εξεταστεί- που ανέφερε ότι ο 45χρονος μπορεί να εξαφανίστηκε με δική του θέληση. Ωστόσο, από χθες αυτό το σενάριο διαψεύστηκε καθώς ο Κωνσταντίνος Γκίνης θα έπρεπε σήμερα να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του.

«Οι ελπίδες να γυρίσει μόνος του μέχρι και χθες δυστυχώς έσβησαν, καθώς τέλειωσε η άδεια του και έπρεπε σήμερα να παρουσιαστή στην υπηρεσία του» σημειώνουν οι εθελοντές του ΟΦΚΑΘ σε ανάρτησή τους.

«Από αύριο αναλαμβάνει η Ασφάλεια Σερρών» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση των εθελοντών διασωστών.