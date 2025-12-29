Όλες οι αλλαγές στα εργασιακά για το 2026

Από το 2026, ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις εργασιακές τους υποχρεώσεις αλλάζει ουσιαστικά. Με την πλήρη παραγωγική λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ στις 16 Φεβρουαρίου 2026, η αγορά εργασίας περνά σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Το νέο σύστημα δεν αποτελεί απλώς μια αναβαθμισμένη εκδοχή του υφιστάμενου ΕΡΓΑΝΗ. Αντίθετα, αλλάζει τη λογική λειτουργίας του μηχανισμού καταγραφής της απασχόλησης, μετατρέποντάς τον από εργαλείο αποσπασματικών δηλώσεων σε ένα «ζωντανό» ψηφιακό μητρώο.

Για πρώτη φορά, όλες οι μορφές εργασιακής σχέσης –πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, παράλληλη απασχόληση, δανεισμός εργαζομένων– αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο, με ενιαία κωδικοποίηση και κοινή βάση δεδομένων, όπως γράφει dnews.gr.

Για τις επιχειρήσεις, η πρακτική σημασία της αλλαγής είναι άμεση. Οι διαδικασίες πρόσληψης, μεταβολής και λύσης της εργασιακής σχέσης ενοποιούνται σε ενιαίες ψηφιακές ροές, περιορίζοντας την ανάγκη για πολλαπλά έντυπα και επαναλαμβανόμενες υποβολές. Δηλώσεις που έως σήμερα απαιτούσαν ξεχωριστές ενέργειες και αυξημένη προσοχή στις προθεσμίες, συγκεντρώνονται σε μία κεντρική διαδικασία, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για επιχειρήσεις με σύνθετα σχήματα απασχόλησης.

Ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις έχει το γεγονός ότι το νέο σύστημα λειτουργεί ως βάση για την επόμενη φάση της μεταρρύθμισης, δηλαδή το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ. Στόχος του έργου είναι η ενοποίηση των δεδομένων απασχόλησης με τα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, μέσω της διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Η διασύνδεση αυτή αναμένεται να περιορίσει δραστικά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις και τις ασυμφωνίες μεταξύ εργασιακών και ασφαλιστικών στοιχείων, που σήμερα αποτελούν συχνή αιτία καθυστερήσεων και ελέγχων.

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η αρχή «Once Only», σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις και εργαζόμενοι δηλώνουν τα στοιχεία τους μία φορά και η δημόσια διοίκηση τα αξιοποιεί αυτόματα, με πλήρη σεβασμό στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για τα λογιστήρια, η εφαρμογή της αρχής αυτής μεταφράζεται σε λιγότερη επαναλαμβανόμενη εργασία, σαφέστερη εικόνα για τις υποχρεώσεις και μικρότερο κίνδυνο διοικητικών κυρώσεων λόγω τεχνικών αστοχιών.

Τι φέρνει το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε πρακτικούς όρους

Το νέο σύστημα λειτουργεί ως:

ενιαίο ψηφιακό μητρώο απασχόλησης

κεντρικό σημείο υποβολής όλων των κρίσιμων δηλώσεων

βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για το προσωπικό κάθε επιχείρησης.

Τι δηλώνεται πλέον με μία διαδικασία

Μέσω του νέου συστήματος:

η πρόσληψη εργαζομένου

η μεταβολή όρων εργασίας

ο δανεισμός ή η μεταβίβαση προσωπικού

η λύση της σχέσης εργασίας υποβάλλονται ψηφιακά, ενοποιημένα, χωρίς πολλαπλά έντυπα και επικαλύψεις.

Τι σημαίνει «live μητρώο» για μια επιχείρηση

Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ:

δεν αποθηκεύει απλώς δηλώσεις

αποτυπώνει την πραγματική εικόνα απασχόλησης κάθε στιγμή

καλύπτει όλες τις μορφές εργασίας (πλήρη, μερική, εκ περιτροπής, παράλληλη)

Έτσι, η επιχείρηση:

• γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το καθεστώς κάθε εργαζομένου

• έχει άμεση εικόνα συμμόρφωσης

• μειώνει τον κίνδυνο αποκλίσεων σε ελέγχους

Το επόμενο βήμα: η ΑΡΙΑΔΝΗ

Πάνω στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ αναπτύσσεται το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ, που στοχεύει:

• στη διασύνδεση απασχόλησης και ασφάλισης

• στη συνεργασία με το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ

• στη δημιουργία ενιαίας ροής δεδομένων εργασιακού βίου

Τι αλλάζει με τη διασύνδεση ΕΡΓΑΝΗ – ΕΦΚΑ

Με την ολοκλήρωση των διαλειτουργικοτήτων:

• μειώνονται οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις

• περιορίζονται οι ασυμφωνίες μεταξύ εργασιακών και ασφαλιστικών στοιχείων

• διευκολύνονται λογιστήρια και τμήματα μισθοδοσίας

Η επιχείρηση δηλώνει λιγότερα – και τα δηλώνει μία φορά.

Η αρχή «Once Only» στην πράξη

Κεντρικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι η αρχή:

• «Μόνον Άπαξ»

Δηλαδή:

• στοιχεία εργαζομένων και επιχειρήσεων δηλώνονται μία φορά

• αξιοποιούνται αυτόματα από τη διοίκηση

• με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων

Γιατί αφορά άμεσα τα λογιστήρια

Για τα λογιστήρια, το νέο πλαίσιο σημαίνει:

• λιγότερη επαναληπτική εργασία

• σαφέστερα δεδομένα

• μικρότερο ρίσκο διοικητικών κυρώσεων

• καλύτερο προγραμματισμό σε μισθοδοσία και εισφορές

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι – και γιατί συμφέρει την επιχείρηση

Οι εργαζόμενοι:

• έχουν άμεση πρόσβαση στα δηλωμένα στοιχεία τους

• γνωρίζουν ωράρια, άδειες και αποδοχές

• αποκτούν μεγαλύτερη διαφάνεια