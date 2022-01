Θλιμμένοι και οι Έλληνες θαυμαστές της Μπέτι Γουάιτ - Συγκινητικό και το αντίο στο "Χρυσό Κορίτσι" από τον Ρ. Ρέντφορντ

H είδηση που έγινε γνωστή αργά το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα για το θάνατο της θρυλικής Αμερικανίδας κωμικού ηθοποιού Betty White, ένα πρόσωπο – cultural icon όπως την χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λύπησε και τους Έλληνες θαυμαστές της.

Κι εδώ στο thebest.gr είχαμε μόλις δυο-τρεις μέρες πριν αναφερθεί στην συνέντευξη της Μπέτι Γουάιτ στο νέο τεύχος του περιοδικού People με αφορμή το γεγονός πως στις 17 Ιανουαρίου 2022 θα έκλεινε αισίως έναν αιώνα ζωής. Στις μνήμες των περισσοτέρων μένει η χαμογελαστή και αθώα Rose Nylund που υποδύθηκε με τεράστια επιτυχία στη σειρά «Τα Χρυσά Κορίτσια» τη δεκαετία του ’80 που της χάρισε κι ένα ακόμα βραβείο Έμμυ και που βλέπαμε και στην Ελληνική τηλεόραση, αλλά και ο ρόλος της γιαγιάς του Ράιαν Ρέινολντς στην ταινία «Η Πρόταση – The Proposal» της Ανν Φλέτσερ, παραγωγής 2009 που συμπτωματικά πρόβαλλε την περασμένη Παρασκευή, παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Alpha στις 22.50 (απίστευτο timing).

H Μπέτι Γουάιτ που έγινε μέχρι και κέρινο ομοίωμα στην Μαντάμ Τισό, που είχε αποκτήσει το δικό της αστέρι στην περίφημο Walk of Fame, και που το 2014 είχε μπει στα ρεκόρ Γκίνες ως η Αμερικανίδα γυναίκα ηθοποιός με την μακροβιότερη καριέρα στην τηλεόραση (έχει κάνει από τηλεπαιχνίδια μέχρι σειρές, γκεστ στο Saturday Night Live με την τελευταία εμφάνιση της το 2010 να "σκίζει" από τηλεθέαση και να της χαρίζει ένα ακόμη βραβείο Έμμυ) υπήρξε μία πολύ ταλαντούχα καλλιτέχνιδα με μάλιστα ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας της, την Christine Tess (Cachikis, 1899–1985). O ατζέντης της Jeff Witjas που είχε το θλιβερό προνόμιο να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου της Μπέτι Γουάιτ, είπε πως υπήρξε μία πολύ θετική και αισιόδοξη γυναίκα και πως στην καθημερινή του επικοινωνία μαζί της ξεχνούσε την ηλικία της και θεωρούσε πως θα ζούσε αιώνια.

Η είδηση πάντως του θανάτου της υπέροχης Μπέτι Γουάιτ που ήταν και στις καλλιτεχνικές σελίδες όλων των Ελληνικών εφημερίδων ενώ είδαμε και ολοσέλιδο άρθρο – tribute στους New York Times, έχει λυπήσει αφάνταστα τους απανταχού φαν της. Μάλιστα και ο ηθοποιός «απωθημένο» της, τον οποίο λάτρευε και το έλεγε με την πρώτη ευκαιρία και τον είχε έως και αφίσα στο γραφείο της χωρίς ποτέ να τον έχει συναντήσει από κοντά, ο θρυλικός Ρόμπερτ Ρέντφορντ προέβη κι αυτός σε δήλωση στο E! News. Όπως ανέφερε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, "η Betty White έζησε μία ωραία ζωή αφιερωμένη στην τέχνη της και στην μεγάλη της αγάπη για τα ζώα. Με τις ερμηνείες της μας έκανε πάντα όλους να γελάμε και να ξεχνιόμαστε συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου. Και να σας πως μία αλήθεια, την θαύμαζα κι εγώ".

Η γλυκιά παρουσία του σήριαλ «The Golden Girls» δεν είχε παραλείψει να επισημάνει τον μεγάλο θαυμασμό της για τον Ρέντφορντ και στην τελευταία όπως αποδείχτηκε συνέντευξη της στο περιοδικό People που σίγουρα όταν κυκλοφορήσει θα έχει και συλλεκτική αξία. Η Μπέτι Γουάιτ είπε στο People με χιούμορ, "έχω ακούσει ότι ο Ryan Reynolds δεν μπορεί να με ξεπεράσει αλλά για μένα ο ένας και μοναδικός στην καρδιά μου είναι και παραμένει ο Robert Redford, is The One".

Αξίζει να προσθέσουμε πως ο θαυμασμός της Betty White για τον Robert Redford έχει τις ρίζες του πίσω στα 70ς. Όταν η Betty White υποδυόταν την Sue Ann στο περίφημο "The Mary Tyler Moore Show" πλάι στην Μέρι Τάιλερ Μουρ, ρόλος που της χάρισε στα μέσα του ’70, 2 βραβεία Έμμυ, είχε κάνει σ’ ένα επεισόδιο μία χαρακτηριστική αναφορά στον σταρ του «Butch Cassidy and the Sundance Kid». Ήταν σύμφωνα με το Thrillist, το επεισόδιο με τίτλο "Chuckles Bites the Dust" και η τολμηρή ηρωίδα της Sue Ann που καυχιόταν πως είχε πάει με πολλούς άνδρες, έλεγε στ’ αστεία, "θέλω να αποτεφρωθώ και να πεταχτούν οι στάχτες μου στον Robert Redford".

Επίσης σύμφωνα με τον ατζέντη της, στα 97α γενέθλια της η επιθυμία της που ήθελε να γίνει πραγματικότητα ήταν να της τηλεφωνήσει ο Robert Redford!

Βέβαια μεταξύ σοβαρού και αστείου έλεγε πως αν ποτέ τον συναντούσε, σίγουρα θα λιποθυμούσε.

Σίγουρα είναι συγκινητικό ότι ο Robert Redford στη χαρακτηριστική δήλωση του για το θάνατο της Μπέτι Γουάιτ είπε πως είναι τιμητικό και πως «δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό του να έχει αγαπηθεί περισσότερο από κάποιον άλλο»!

Η Betty White που στις αρχές της δεκαετίας του 2010 έπαιξε και στην επιτυχημένη σειρά “Hot in Cleveland” (είχε παίξει το 2006-2009 και στην σαπουνόπερα «Τόλμη και γοητεία») ενώ είχε δανείσει και τη φωνή της σε μία τίγρη στο φιλμ «Toy Story 4» το 2019, είχε κάνει 3 γάμους. Ο μακροβιότερος ήταν ο τρίτος με τον Allen Ludden, με τον οποίο είχαν γνωριστεί στις αρχές του ’60 όταν εκείνος παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι «Password» όπου συμμετείχε και η Μπέτι Γουάιτ. Έμειναν μαζί έως το 1981 που εκείνος έφυγε από τη ζωή από καρκίνο του στομάχου. Δεν έκαναν παιδιά ωστόσο η γλυκιά Μπέτι Γουάιτ ήταν καλή μητέρα στα τρία παιδιά του Allen Ludden που είχε από προηγούμενο γάμο.

Τέλος ο ατζέντης της, Jess Witjas ανέφερε σε δήλωση του, "δεν νομίζω πως η Μπέτι φοβόταν ποτέ το θάνατο και πάντα σκεφτόταν πως μία μέρα θα ξανασυναντούσε τον αγαπημένο της σύζυγο Allen Ludden".

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ