Stranger Things: Πώς σχολίασαν κριτικοί και κοινό το μεγάλο φινάλε της σειράς

Το τελευταίο επεισόδιο με τίτλο «The Rightside Up» αποτελεί το μεγάλο φινάλε της σειράς

Με το επεισόδιο «The Rightside Up» έπεσε η αυλαία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», με κριτικούς και συνδρομητές του Netflix να σχολιάζουν το πολυαναμενόμενο φινάλε της σειράς. Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Netflix το τελευταίο επεισόδιο και έτσι ολοκληρώθηκε η πολυετή ιστορία των παιδιών από το Χόκινς με μια διπλής διάρκειας μάχη κατά του Vecna και του Upside Down. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η προσπάθεια της ομάδας να μπλοκάρει την πλήρη σύγκλιση του Upside Down με τον πραγματικό κόσμο, με επικίνδυνες αποστολές στο Abyss και θυσίες που δοκιμάζουν τα όρια των χαρακτήρων. Σχολιάζοντας το φινάλε, η κριτική από ξένα μέσα ενημέρωσης είναι μεικτή αλλά με σαφή έμφαση στο συναισθηματικό βάρος και λιγότερη έμφαση στην καθαρή πλοκή. Η Washington Post επισημαίνει ότι το τελευταίο επεισόδιο λειτουργεί περισσότερο ως συναισθηματικό κλείσιμο μιας γενιάς χαρακτήρων παρά ως αυστηρή λύση όλων των αφηγηματικών εκκρεμοτήτων. Κριτικός του μέσου υπογραμμίζει ότι οι δημιουργοί επιλέγουν να αφήσουν αναπάντητα κομμάτια σχετικά με το αφηγηματικό υπόβαθρο του Upside Down, δίνοντας προτεραιότητα στις σχέσεις, τη φιλία και την αίσθηση αποχαιρετισμού. Σύμφωνα με τη Washington Post, το επεισόδιο δεν στοχεύει στο να «εντυπωσιάσει» με ανατροπές, αλλά στο να συγκινήσει. Αντίστοιχα, το Radio Times τονίζει ότι το τελευταίο επεισόδιο είναι εσκεμμένα αμφίσημο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μοίρα της Eleven, και ότι η τελική σκηνή με το παιχνίδι Dungeons & Dragons λειτουργεί ως μεταφορά για το αν η ιστορία έχει πράγματι τελειώσει ή απλώς αλλάζει επίπεδο. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το φινάλε «δεν κλείνει όλες τις πόρτες», αλλά αφήνει χώρο για ερμηνεία, επιλογή που χαρακτηρίζεται τολμηρή αλλά και διχαστική.

Κριτικοί που φιλοξενούνται στο Rotten Tomatoes, εστιάζοντας ειδικά στο τελευταίο επεισόδιο, αναφέρουν ότι το «The Rightside Up» συμπυκνώνει όλα τα βασικά στοιχεία της σειράς: νοσταλγία, φιλία, τρόμο και υπερφυσικό, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και τα όριά της. Σε αρκετές επιμέρους κριτικές γίνεται λόγος για υπερβολικό συναισθηματικό βάρος και για ένα φινάλε που μοιάζει περισσότερο με αποχαιρετιστήριο γράμμα προς τους χαρακτήρες παρά με αυστηρό δραματουργικό κλείσιμο. Στο ίδιο μήκος κύματος, μέσα όπως το GamesRadar+ επισημαίνει ότι το επεισόδιο έχει ισχυρές μεμονωμένες σκηνές και εικόνες που «μένουν» στον τηλεθεατή, αλλά και έναν ρυθμό που κατά στιγμές «βαραίνει» από την ανάγκη να δοθεί χώρος σε όλους. Το «The Rightside Up» περιγράφεται ως ένα φινάλε που δεν επιδιώκει την απόλυτη κορύφωση, αλλά μια ήσυχη, συναισθηματική έξοδο, κάτι που εξηγεί γιατί προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις.