Όλα όσα έγιναν στο ρεβεγιόν του Τραμπ

Η απαστράπτουσα Μελάνια, το μήνυμα «ειρήνη στη Γη» και η δημοπρασία εκατομμυρίων

Τον ερχομό του νέου έτους στο πρωτοχρονιάτικο gala που διοργάνωσε - όπως κάθε χρόνο - στην κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, γιόρτασε ο Ντόναλντ Τραμπ Στη λαμπερή εκδήλωση έδωσαν το παρών κοντινά συγγενικά πρόσωπα του προέδρου των ΗΠΑ, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικοί σύμμαχοι και εκαττομυριούχοι φίλοι του.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> and <a href="https://twitter.com/FLOTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@FLOTUS</a> arrive for the New Year's Eve Celebration at Mar-a-Lago.<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> says his wish for 2026 is "peace on earth." <a href="https://t.co/8laOp60NMd">pic.twitter.com/8laOp60NMd</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2006543147120378033?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, απηύθυνε μήνυμα «ειρήνης στη Γη». Φορώντας μαύρο σμόκιν, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για λίγο σε δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων του Mar-a-Lago, με τη Μελάνια Τραμπ να στέκεται στο πλευρό του, φορώντας ένα εντυπωσιακό ασημί φόρεμα.

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητές του για το 2026, περιορίστηκε στη φράση «ειρήνη στη Γη», πριν κατευθυνθεί στο εσωτερικό για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση. «Επιστρέψαμε. Είμαστε δυνατοί», πρόσθεσε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Scenes from President Trump’s New Year’s celebration at Mar-a-Lago tonight <a href="https://t.co/cDDUU8yuox">pic.twitter.com/cDDUU8yuox</a></p>— Cat Zakrzewski (@Cat_Zakrzewski) <a href="https://twitter.com/Cat_Zakrzewski/status/2006550337642287416?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της λαμπερήςς εκδήλωσης βρέθηκε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Τραμπ λίγες ημέρες νωρίτερα, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα. Το «παρών» έδωσαν επίσης οι γιοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και η νύφη του, Λάρα Τραμπ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη κυβερνητικά στελέχη και πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο, ο βουλευτής Τομ Έμερ, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και ο πρέσβης Σέρτζιο Γκορ. Παρόν ήταν και ο επιχειρηματίας Χουσεΐν Σατζουάνι απο τα Εμιράτα, ο οποίος έχει δεσμευθεί να επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump and Netanyahu watched fireworks outside Mar-a-Lago during New Year’s celebrations. <a href="https://t.co/0mfMmoKJl1">pic.twitter.com/0mfMmoKJl1</a></p>— The Global Monitor (@theglobal4u) <a href="https://twitter.com/theglobal4u/status/2006631060470378896?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Έχουμε πολλούς ηγέτες εδώ», σχολίασε ο Τραμπ, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «αυτοί οι άνθρωποι είναι φορτωμένοι με χρήμα». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Τραμπ ανέλαβε και ρόλο παρουσιαστή, βοηθώντας στη δημοπράτηση ενός πίνακα με θέμα τον Ιησού, έργο της καλλιτέχνιδας Βανέσα Οραμπουένα, τον οποίο και φιλοτέχνησε μπροστά στο κοινό, μέσα σε περίπου 10 λεπτά.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"> NOW: President Trump just had an artist paint Jesus Christ at Mar-a-Lago on New Year's Eve<br><br>America is a CHRISTIAN nation. <br><br>TRUMP: "Was that AMAZING!" <a href="https://t.co/WDUIvwTDrD">pic.twitter.com/WDUIvwTDrD</a></p>— Eric Daugherty (@EricLDaugh) <a href="https://twitter.com/EricLDaugh/status/2006546347109871798?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>