Eurovision 2026: Φαβορί η Μπέττυ Μαγγίρα

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός της ΕΡΤ για τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η ΕΡΤ προσέγγισε ήδη την Μπέττυ Μαγγίρα, που είναι το φαβορί για την παρουσίαση των ημιτελικών. Παρά το «ναυάγιο» στις επαφές ανάμεσα σε ΕΡΤ και Μαγγίρα για βραδινή εκπομπή τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι δύο πλευρές ήρθαν και πάλι κοντά.

Ηδη έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις με αντικείμενο τη Eurovision, ωστόσο το deal δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Για την ώρα, δεν έχει επιλεγεί ακόμα η εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει τα τρία σόου της Eurovision και η οποία θα έχει λόγο και στο θέμα της παρουσίασης.

Το δεδομένο είναι ότι θα έχει κεντρικό ρόλο τόσο στους δύο ημιτελικούς όσο και στον εθνικό τελικό ο Γιώργος Καπουτζίδης. Στόχος είναι η Μπ. Μαγγίρα να είναι συμπαρουσιάστρια δίπλα στον δημοφιλή ηθοποιό και σεναριογράφο στους ημιτελικούς.

Παράλληλα, η ΕΡΤ θα ανακοινώσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00, με ειδική εκπομπή, τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους ημιτελικούς.