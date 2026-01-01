Σάκης Κατσούλης για την εγκυμοσύνη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη: «Το καλύτερο δώρο της ζωής μου»

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη ετοιμάζονται να γίνουν γονείς μέσα στο 2026.

Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας και αποφάσισε να μοιραστεί το ευτυχές γεγονός στα social media, λίγες ώρες πριν τη φετινή Πρωτοχρονιά.

Μετά την ανάρτηση που έκανε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, τη σκυτάλη πήρε ο Σάκης Κατσούλης, για να εκφράσει τη χαρά, τη συγκίνηση και την ανυπομονησία να κρατήσει στα χέρια το πρώτο παιδί του.

Ο Σάκης Κατσούλης αναδημοσίευσε στα Instagram Stories του τη συγκεκριμένη ανάρτηση της αγαπημένης του και έγραψε: «Το καλύτερο δώρο της ζωής μου».

Ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και συνεχίζουν να δέχονται ευχές από φίλους και συγγενείς τους.