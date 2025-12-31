Έγκυος η Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Η τρυφερή ανάρτηση με τον Σάκη Κατσούλη

Σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της βρίσκεται η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Σάκη Κατσούλη.

Το ζευγάρι, που γνωρίσαμε μέσα από το Survivor, αποκάλυψε το ευχάριστο νέο μέσω Instagram, με μια τρυφερή δημοσίευση που αποτύπωνε τη συγκίνησή του και τη χαρά για το νέο αυτό κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους.

“Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας”, έγραψαν, προσθέτοντας πως “το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει”.

Η ανάρτηση