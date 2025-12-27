Ο Τζόκοβιτς θα λάβει 11,5 εκατομμύρια ευρώ από το Netflix για να αποκτήσει δική του σειρά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποτελεί ένα από τα κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου τένις και ο αθλητής με τις περισσότερες κατακτήσεις Grand Slam (24) στην ιστορία του αθλήματος και το Netflix αποφάσισε να φτιάξει μία σειρά για τον Σέρβο.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ο Τζόκοβις αναμένεται να αποκτήσει σύντομα δική του σειρά στο Netflix με την πλατφόρμα να του δίνει 11.500.000 ευρώ για να τον πείσει να πει το ναι σε σειρά επτά επεισοδίων.

Στη Σερβία θεωρούν ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, ενώ αναφέρουν ότι ο Νόλε θα δωρίσει ένα σημαντικό μέρος των κερδών σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς.