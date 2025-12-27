Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ο Τζόκοβιτς θα λάβει 11,5 εκατομμύρια ευρώ από το Netflix για να αποκτήσει δική του σειρά

Ο Τζόκοβιτς θα λάβει 11,5 εκατομμύρια ευ...

Σειρά επτά επεισοδίων γύρω από την σπουδαία καριέρα του Νόλε θα δημιουργήσει το Netflix

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποτελεί ένα από τα κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου τένις και ο αθλητής με τις περισσότερες κατακτήσεις Grand Slam (24) στην ιστορία του αθλήματος και το Netflix αποφάσισε να φτιάξει μία σειρά για τον Σέρβο.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ο Τζόκοβις αναμένεται να αποκτήσει σύντομα δική του σειρά στο Netflix με την πλατφόρμα να του δίνει 11.500.000 ευρώ για να τον πείσει να πει το ναι σε σειρά επτά επεισοδίων.

Στη Σερβία θεωρούν ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, ενώ αναφέρουν ότι ο Νόλε θα δωρίσει ένα σημαντικό μέρος των κερδών σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η αποκλειστική σειρά επτά επεισοδίων αναμένεται να καταγράψει την τρομερή καριέρα του Σέρβου τενίστα με στιγμές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Ειδήσεις Τώρα

Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώθηκε» σε Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μου αρέσει ο τζάτζικας, κάνει πολύ καλό στο δέρμα»

Kevin Spacey: Επιστρέφει στη μικρή οθόνη στην ιταλική σειρά «Minimarket»

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος» λέει συγγενής του μουσικού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νόβακ Τζόκοβιτς

Spotlight